Apple "mění" podmínky pro App Store a alternativní platební metody

Dobře víme, že Apple si bere 15 až 30 % z plateb provedených v aplikacích získaných přes App Store, což je jediný způsob, jak dostat aplikace na telefony iPhone nebo tablety iPad. Vysoké provize jsou terčem kritiky (byť v rámci konkurence jde spíše o standard), hodně je ale kritizována především nemožnost využít alternativní platební metody v rámci aplikací. Toto je jádrem letitého problému mezi Applem a Epic Games, kteří do aplikace propašovali vlastní platební systém. Společnost Apple nyní v reakci na mimosoudní vyrovnání vydala nová pravidla, kde trochu ubírá ze svých nároků, otázkou ale je, o jak zásadní změnu vlastně jde.



Pro Apple je zásadní, aby získával provize, což je jistě primárním motivem. Druhým motivem je i bezpečnost, neboť všechny platby jdou přes platební systém Applu, a ať už na iPhonu nebo iPadu koupíte cokoli od kohokoli, víte, že data o platební kartě využije jen Apple a nikdo jiný. Nemohou je tak zneužít pochybní vývojáři, kteří by se ale do systému neměli dostat. Apple nicméně otevřel trochu více cestiček i k těmto alternativním platebním metodám. Ty byly vždycky k dispozici, Apple ale docela bránil tomu, aby se o nich lidé dozvěděli.

Nejvýraznější novinkou tak je to, že vývojáři nyní mohou kontaktovat uživatele, které získali přes App Store, a např. jim pomocí e-mailů nabídnout alternativní platební metody. Uživatel se tak může dozvědět, že platit může i přes webovou stránku. Možnosti placení přes web už roky využívají např. streamovací služby, kdy si např. Netflix nebo Spotify objednáte, zaplatíte přes web a poté službu využíváte pomocí aplikace na iOS/iPadOS, aniž by Apple viděl jediný cent z předplatného. Pokud ale registraci provedete přes aplikaci, pak se už musí využít platební systém Applu a aplikace vás nesmí sama o sobě dostat na jiný systém plateb. Z aplikace tedy nemůžete pro platbu využít alternativní systém, ale data z aplikace už nyní vývojáři mohou použít k informování uživatelů o tom, že se dá platit i mimo aplikaci (a bez provize pro Apple).

Součástí mimosoudního vyrovnání případu Cameron vs Apple, jehož součástí je výše zmíněné, je i několik dalších bodů. Nadále bude pokračovat v programu App Store Small Business Program , kde si vývojáři s příjmy do 1 mil. USD ročně mohou zažádat o snížení provize na 15 %. Apple se také zavázal nezměnit algoritmus vyhledávání v App Store po následující 3 roky (zde je otázkou, zda je to pro vývojáře dobře či špatně), také by měl rozšířit informování o tom, jak přesně funguje proces odvolávání se při zamítnutí aplikace. Měl by také zveřejnit více statistik a informací o samotném procesu přijímání nových aplikací do App Store. Vytvořen byl také fond pro malé vývojáře v USA, kteří vydělali méně než 1 mil. USD za rok a kteří měli aktivní účet mezi 4. červnem 2015 a 26. dubnem 2021 (to platí pro cca 99 % amerických vývojářů).