Apple může zakázat Fortnite, ale nesmí rušit účet Epic Games, rozhodl soud

Boj mezi Epic Games a Applem pokračuje. Americké soudy nyní vydaly předběžné opatření, ve kterém souhlasí se společností, že měla právo stáhnout ze svého App Store hru. Ta totiž obsahovala vlastní platební systém, kterýmobcházel systém Applu, což je v přímém rozporu se stanovami obchodu s aplikacemi. V druhém bodě ale vyhráli naopak v Epic Games a Apple jim nesmí zrušit jejich vývojářský účet

Jeho smazáním totiž nakousnuté jablko vyhrožovalo, pokud nezmizí jejich nedovolený platební systém z Fortnite. Soud ale něco takového nepovolil a účet musí zůstat i nadále aktivní. Ten je důležitý zejména proto, že Epic Games mají pod palcem Unreal Engine, na kterém běží spousta her jiných vývojářů her a Apple by tak zrušil podporu nejen hrám od Epic Games, ale i jiných studií. V tomto bodě se za Epic Games postavila např. i společnost Microsoft. Do 28. září, kdy se koná další soudní slyšení, tak na App Store sice nebude Fortnite, ale vývojářské účty Epic Games budou muset zůstat aktivní. Co se bude dít potom, to se teprve ukáže.

