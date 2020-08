Apple: nezávislé servisy mohou přes IRP nově opravovat i Macy

Applu se vyčítalo, že jeho produkty je možné nechat spravovat jen velmi draze v originálních servisech, pokud člověk nechce čelit nějakým problémům (např. při detekci neoriginální součástky). Loni ale zavedl program Independent Repair Provider (IRP), který i nezávislým servisům zajišťuje bezplatný přístup ke školením a možnost objednat si originální součástky pro opravy. Nejprve byl ale k dispozici jen pro smartphony Apple iPhone.



Letos v červenci se tento program rozšířil i do Evropy a nyní jsme se dočkali jeho další expanze. Už se totiž nebude týkat jen iPhonů, ale také počítačů iMac a MacBook. Opravy počítačů od Applu tak budou dostupnější, a to jak cenově, tak i logisticky, protože se tím značně zvýší počet servisů, které jsou schopné oficiálně opravovat Macy, i když jsou samy o sobě nezávislými servisy. Otázkou je, nakolik jsou počítače "opravitelné". MacBooky tradičně získávají nejhorší skóre v možnostech oprav, skoro vše je napevno. To se naopak netýká iMacu Pro, který vyhrává spíše opačné extrémy.