Apple představil 15,3" MacBook Air s M2 a 18hodinovou výdrží

Loni byla představena 13,6" verze MacBooku Air , která tak mírně navýšila úhlopříčku displeje. Dostala také nový procesor Apple M2.nicméně představuje i větší variantu s 15,3" displejem Liquid Retina pro ty, kteří chtějí trochu větší pracovní plochu a vyšší rozlišení. IPS displej s podporou 10bitových barev má nyní rozlišení zvýšené z 2560×1664 na 2880×1864 pixelů při 224 ppi. Maximální jas zůstává na 500 nitech, podporuje i barevný rozsah P3. Samozřejmě se změnily i rozměry, a tak zatímco 13,6" verze měří 30,41×21,5×1,13 cm a váží 1,24 kg, 15,3" novinka má míry 34,04×23,76×1,15 cm a hmotnost 1,51 kg. Jde tak o dost lehký notebook, byť bychom možná čekali i ještě o trochu nižší hmotnost. Notebook je chlazen výhradně pasivně, je tedy naprosto tichý za všech podmínek.

Procesorem je 8jádrový Apple M2 se 4 výkonnými a 4 úspornými jádry, má 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Zde připomeňme, že menší verzi lze koupit i ve verzi s 8jádrovým GPU. Paměťová propustnost je 100 GB/s. Procesor nabízí hardwarovou podporu kodeků H.264, HEVC/H.265, ProRes i ProRes RAW. V základu tu máme 8 GB sdílené paměti, což není mnoho, takže jistě přijde vhod možnost navýšit ji na 16 nebo 24 GB. Základní verze má 256GB SSD, lze ale zakoupit až 2TB variantu.

Velikost akumulátoru se zvýšila z 52,6 Wh na 66,5 Wh, nicméně výdrž se nemění a u obou variant činí 18 hodin přehrávání videa v Apple TV a 15 hodin prohlížení webu. K notebooku můžete dostat dle vlastního výběru dvouportový 35W adaptér nebo jednoportový 70W. Máme tu napájecí port MagSafe 3, 3,5mm sluchátkový konektor a dva porty Thunderbolt/USB-4. Ty podporují rychlost až 40 Gb/s a výstup kompatibilní s DisplayPort (maximem je jeden 6K displej při 60 Hz). Klávesnice je podsvícená a má i Touch ID. Bezdrátová rozhraní tvoří Wi-Fi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.3. K dispozici je FaceTime HD kamera s rozlišením Full HD 1080p. Kvalitní zvuk má zajišťovat soustava šesti reproduktorů a tří mikrofonů.

Pokud jde o cenu, Apple snížil cenu základní 13,6" varianty, která začíná na 31.990 Kč místo původních 36.990 Kč. Varianta s 10jádrovým GPU začíná nově na 34.990 Kč. Varianta s M1 je nadále za 29.990 Kč.

A co 15,3" novinka? Ta ve verzi s 10jádrovým GPU, 8 GB paměti a 256GB SSD začíná na 37.990 Kč, takže proti 13,6" variantě ve stejné konfiguraci tu máme 3000Kč příplatek. Jak je ale u Applu známo, zatímco základní verze produktů mají docela rozumné ceny, to se rychle mění s příplatky. Už jen příplatek na 16GB paměť znamená 6.000 Kč navíc. Pro představu, to znamená jen 8 GB navíc, přičemž jde o částku, kolik stojí 64 GB DDR5 paměti. Za 24GB paměť (+16 GB proti základu) zaplatíte 12.000 Kč navíc. Také u úložišť to není dvakrát příjemné. Za 512GB SSD dáte 6.000 Kč. Jinak řečeno, příplatek za 256 GB navíc je tu v ceně nového 2-4TB SSD. 1TB SSD je za 12tisícový příplatek, 2TB SSD pak dokonce 24 tisíc.