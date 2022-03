Apple prý zvažuje nové předplatné na iPhone a další hardware

Apple, která nabízí hned několik služeb jako Apple Music, TV+, News+, Fitness+ a podobně. Nabízí i předplatné operativní leasing, který známe už roky u aut, ale i elektroniky, kde to nabízí někteří prodejci, operátoři a další společnosti.

Předplatná dnes hýbou světem. Hodně se na ně soustředí i společnost, která nabízí hned několik služeb jako Apple Music, TV+, News+, Fitness+ a podobně. Nabízí i předplatné Apple One , které je všechny sdružuje do výhodnějšího balíčku. Podle posledních informací, které se objevily, ale zvažuje také předplatné na hardware, který by si zákazníci pronajímali jako službu. V zásadě nejde o nic převratného, toto je v podstatě klasický, který známe už roky u aut, ale i elektroniky, kde to nabízí někteří prodejci, operátoři a další společnosti.

Apple má sice v některých zemích iPhone Upgrade Program, kde si při splátkách nového telefonu může člověk v průběhu splácení vyměnit iPhone za novější generaci a ten mu pak zůstane, zde by každý rok dostal nový model. Proslýchá se však, že by se toto nemělo týkat jen iPhonů, ale i jiného hardwaru Applu. Zpřístupnit by tak mohl i dražší HW jako MacBooky Pro, nové Mac Studio a podobné.



Současně se spekuluje o tom, že by Apple mohl předplatné HW kombinovat s dalšími předplatnými a vytvářet tak balíčky kombinující HW i služby z Apple One v jednom velkém předplatném. Otázkou pochopitelně je, kde všude se novinka objeví. Nabízí se především USA, kde by tím oslabil pozici mobilních operátorů, kteří takové služby nabízeli. U nás je něco takového v dohledné době spíše nepravděpodobné.

Ceny souvisejících / podobných produktů: