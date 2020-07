Apple se prý odřízne nejen od Intelu, ale i od GPU AMD a NVIDIA

Apple tak chce do dvou let kompletně přejít na vlastní procesory založené na architektuře ARM, které založí na mobilních verzích vyvíjených pro zařízení iPhone a iPad. To ale neznamená, že první produkty přijdou až za dva roky, dočkat bychom se měli dříve. Ve vzduchu přitom visela otázka, jak to bude s GPU a zda se i v tomto ohledu chce Apple osamostatnit.

Nově zveřejněné, ale zatím nepotvrzené informace z Apple WWDC ukazují na to, že možnost udat v počítačích Mac svůj hardware ztratí vedle Intelu i AMD a NVIDIA a že Apple se bude spoléhat právě na vlastní GPU, ať už budou integrovaná, nebo samostatná. A to je vcelku zajímavá a překvapivá zpráva, když si máme uvědomit, že by do toho měly spadat i výkonné počítače Mac Pro, jež ve verzi z minulého roku nesou i karty Radeon Pro Vega II či Radeon Pro Vega II Duo s paměťmi HBM2.

Jejich třídu těžko nahradí nějaké integrované GPU v SoC s jádry ARM, takže se můžeme ptát, zda se snad Apple chystá stát se vedle Intelu, AMD a NVIDIE čtvrtým výrobcem výkonných GPU, anebo snad výše řečené nebude platit pro pracovní stanice a obecně pro Macy, které jsou schopny využít přídavné PC karty?

Vypadá to, že výjimky tu nebudou, neboť MacOS pro Arm64 má "odstranit i podporu GPU firmy AMD", čili pod novými operačními systémy firmy Apple budou fungovat pouze její GPU. Znamená to přechod z Immediate Mode Rendering pipelina na starých Mac na novou architekturu s Tile Based Deferred Rendering (TBDR), i když se dozvídáme, že GPU od AMD, NVIDIA, Intel, ale i Qualcomm či IMG by TBDR zvládaly také, čili v tom zakopaný pes nebude.

Apple prostě dle této prezentace chce tvořit vedle vlastních CPU i vlastní efektivní GPU, která ponesou prostý název Metal dle stejnojmenného API. Z posledního obrázku to vypadá zatím právě na integrovaná GPU, a tak si počkejme ještě na další informace a upřesnění toho, jak to Apple zamýšlí s výkonnými GPU.





My se zatím podíváme ještě na jeden obrázek, který vypovídá o tom, že Apple si nejspíše osvojí architekturu big.LITTLE, čili využití slabších a úspornějších jader pro méně náročné procesy a silnějších jader pro náročné procesy. Tu už dávno nabízí ARM a svou verzi letos v podobě čipů Lakefield přichystal také Intel.

