Apple si prý plánuje tři 3nm SoC pro počítače Mac: Ibiza, Lobos a Palma

Apple jako přední zákazník firmy TSMC má přístup k jejím nejpokročilejším výrobním procesům, přičemž my jsme se právě od TSMC nedávno dozvěděli aktualizované informace o tom, kdy má být k dispozici její N3, krom jiných. Díky tomu můžeme říci, že údajně připravovaná SoC Ibiza, Lobos a Palma by se skutečně mohla objevit v roce 2023, neboť samotná firma TSMC plánuje spuštění výroby procesem N3 ještě na rok 2022, ovšem s tím, že první tržby uvidí vzhledem k poměrně dlouhému zpracování waferů až v dalším roce. Podstatné ale je, že rok 2023 nám tu jednoduše sedí. Co by ale mohla nabídnout zmíněná SoC, která mají být určena pro počítače Mac?