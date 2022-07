Apple uvádí Lockdown Mode se zvýšenými bezpečnostními opatřeními

Není to tak dávno, co se izraelská skupina NSO Group se svým spywarem Pegasus dokázala nabourat do produktů Apple (ale i Androidů) mnoha významných osob, ať už šlo o novináře nebo politiky. Pro Apple, který si vždy zakládal na vyšší bezpečnosti svých produktů, to byla nemilá rána. Známé bezpečnostní chyby byly opraveny, nicméně Apple uvádí nový Lockdown Mode, který by měl pomoci bojovat proti dalším případným podobným chybám.



Novinka se objeví v operačních systémech iOS 16, iPadOS 16 a macOS Ventura . Režim bude dostupný volitelně a jde o různá bezpečnostní opatření, která by měla snížit riziko, že bude zneužito nějaké případné chyby. Ve Zprávách tak bude blokována většina příloh, které by mohly nést riziko. Stejně tak dojde ke zrušení načítání náhledů webových stránek. Zakázány budou také některé webové technologie jako JIT (just-in-time kompilace) pro JavaScript, pokud ho uživatel výslovně nepovolí pro stránku, které důvěřuje. Nebudou také přicházet pozvánky do služeb Applu včetně FaceTime, hovor tedy musí iniciovat uživatel s Lockdown Mode. Přeruší se také drátová spojení s počítači a příslušenstvím. Zařízení nemůže přejít do režimu MDM (Mobile Device Management).

Spolu s uvedením nového režimu se na něj také zavedl bug bounty program. Ti, kterým se podaří systém hacknout a dodat dokumentaci o tom, jak útok provedli, mohou získat až 2 miliony USD, což je nejštědřejší nabídka mezi podobnými programy.