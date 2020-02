Apple ve své betě macOS odhaluje chystaný hardware od AMD

Ale nemůžeme se divit, že AMD si u firmy Apple získává stále větší pozornost. Na konci minulého roku jí začalo dodávat grafické čipy Navi 14, které mají na rozdíl od Radeonů RX 5500 XT plnou výbavu a se začátkem roku 2020 přišly na řadu nové mobilní procesory Ryzen 4000, které vypadají velice dobře a dávají co proto i mnohem žravějším desktopovým modelům. Zmínit můžeme také grafiky Vega II Pro Duo pro Mac Pro z minulého roku a z předešlých také GPU Polaris a Vega. Nyní to vypadá, že Apple ve využití produktů od AMD bude pokračovat, což je vcelku pochopitelné.

To je dobrá zpráva i pro nás, neboť my se můžeme dozvídat o novinkách, které datamineři vyšťourají z betaverzí systému macOS. Aktuálně je to verze Catalina 10.15.4, která nese zmínky o čipech AMD Navi 12, Navi 21, Navi 22 a Navi 23. Všechny čtyři modely už byly také zmíněny v aktualizacích pro Linux a očekáva se, že půjde již o grafické čipy založené na architektuře RDNA 2.0, od níž se očekává vyšší výkon na takt a také podpora ray tracingu (ale ne nutně na všech).

Dle spekulací mají Navi 12 a 21 patřit maximálně do střední třídy, takže o nich by šlo uvažovat jako o ohlášeném refreshi aktuálních karet RX 5500 až 5700 . To je pochopitelně jen odhad a pak bychom se mohli dohadovat, zda takový refresh by mohl být už verze RDNA 2.0. Logicky vzato by to nemělo připadat v úvahu a Navi 12 a 21 by pak měly být základ pro karty, které by přišly jako náhrada za dnešní Navi ve stejném stylu, jako v případě generace Polaris přišly nové RX 500 namísto starších RX 400.

V případě Navi 22 a Navi 23 už může jít právě o očekávané hi-end Navi s RDNA 2.0 a podporou ray-tracingu. Zde tak AMD už nemá na co navázat, neboť pořádný hi-end nemělo na trhu už dlouhá léta, čili co výsledné karty nabídnou, to můžeme jen hádat.

Ve zmíněném OS také byly nalezeny zmínky o celkem několika generacích procesorů AMD, z nichž tři jsou již známé, zato další je řada Renoir ohlášená na CES 2020. Apple se tak procesorům/APU Renoir nejspíše nevyhne a vzhledem k jejich udávaným kvalitám ani není divu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: