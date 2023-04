Apple většinově vyhrál odvolací soud nad Epic Games ohledně hry Fortnite

Epic Games a platformami pro distribuci mobilních aplikací. Většina z nás si to jistě spojuje zejména s Applem a jeho iOSem, nicméně mnoho lidí už asi i zapomnělo, že velmi podobný problém měl i s Googlem na Androidu. Dodnes není jeho hra Fortnite k dispozici ani pro iOS, ani pro Android. Tam se dá ale nainstalovat z jiných zdrojů (buď přes Samsung Galaxy Store nebo stažením příslušného instalačního souboru ve formátu APK). A co byl vlastně problém? Epicu se nelíbilo, že si Apple a Google berou 30% provizi z nákupů provedených v rámci aplikace. Zejména v případě Applu trvají velké spory dodnes, protože na iOSu není alternativní možnost instalace aplikací, což se dostalo až k soudu (na platformách je nicméně podporován přes cloudové herní služby jako GeForce Now nebo Xbox Cloud Gaming).

V roce 2021 soud rozhodl, že Apple nemusí na své platformě iOS umožnit přístup alternativním obchodům s aplikacemi, tedy např. tomu od Epicu. Apple také nemusel změnit svou strukturu a výši provizí, nicméně mělo být umožněno platit přes alternativní systémy. Odvolací soud, který se nyní k celé záležitosti vyjádřil, většinu rozhodnutí prvního soudu potvrdil. Souhlasí tak s Applem, že zabránění možnosti instalace aplikací z alternativních zdrojů zlepšuje bezpečnost a soukromí, čímž také snižuje riziko instalace malwaru, spywaru a jiného škodlivého softwaru. Dokonce to natolik otočil, že zatímco mnozí toto chování Applu považují za monopolní a bránící konkurenci, soud ho označil naopak za pro-konkurenční. Apple se tímto přístupem odlišuje od konkurence a chce oslovovat zákazníky, kteří mají větší důraz na soukromí a bezpečnost. Jinak řečeno, neumožnit Applu toto dělat by znamenalo, že by se nemohl vůči konkurenci něčím odlišovat a omezil by se tak konkurenční boj mezi platformami.

Přesto soud přiznal, že Epic byl rozhodnutím Applu neumožnit využívat platební systémy třetích stran poškozen. Apple toto už částečně změnil a přišel s konceptem "Reader Apps", kde je možné externě platit za novinářský obsah, knihy, audio nebo video streamování. Nákup her a obsahu do nich sem ale nespadá. Celkově se Applu povedlo vyhrát v 9 bodech z 10, které obžaloba obsahovala.

Připomeňme však, že v EU už Apple bude muset svůj systém otevřít a umožnit instalaci z jiných zdrojů (od iOS 17). Mnohdy se zdá, že nejvíce toto vadilo těm, kteří Apple akorát nesnáší, a pro které tato změna nebude mít sebemenší dopad, protože si ho stejně nekoupí ani s touto možností. Zatímco někteří uživatelé tento krok EU asi uvítají, někteří zákazníci tímto asi nadšeni nebudou, protože se tím zvyšuje riziko toho, že takový systém přinese potenciální bezpečnostní díru do iOSu, i kdyby aplikace z jiných zdrojů neinstalovali. V USA zůstane možnost instalace z jiných zdrojů nadále zakázána, nicméně by měla být umožněna platba přes externí systémy a ne jen přes Apple.