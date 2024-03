Apple zrušil a záhy odblokoval vývojářský účet Epic Games, zákon DMA zafungoval

Nový evropský zákon(DMA) přinutil společnostumožnit ostatním firmám vytvářet alternativní obchody s aplikacemi a používat také alternativní platební metody. Toto přichází na iOS s jeho verzí 17.4 . Tento krok EU je dost diskutabilní, neboť se vlastně nemůže ani najít shoda na tom, zda je to vlastně dobře nebo špatně. Najde se spousta lidí, kteří tyto kroky vítají (paradoxně jde mnohdy o ty, kteří Apple nemají a nijak je to neovlivní), i spousta lidí, která to považuje za nesmyslné zásahy do podnikání firem a jejich byznys strategie. Vše vzniklo ze sporu Epic Games s Applem, který ve svých podmínkách zakazuje alternativní platební metody, přičemž Epic Games ve své hře Fortnite porušil tyto zásady, které se zavázal dodržovat. Nakonec z toho byl letitý spor, jehož výsledkem je vítězství Epicu.