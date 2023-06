Ark Zero chce být Fordem Model T 21. století aneb lidovým EV za 166 tisíc Kč

Ark Zero a jde o miniaturní dvoumístný vůz do města. Ten by měl být konkurencí Citroenu Ami nebo chystanému Máme tu další pokus o lidový elektromobil. I když mnozí tvrdí, že právě u elektrických mikrovozítek měla začít elektromobilita, to byl až dosud kvůli vysoké ceně baterií nesmysl. V cenově extrémně citlivé třídě se vyšší cena (kvůli baterii) neodpouští ještě více než u vyšších tříd. A otázkou je, zda se povede prorazit i dalšímu vozu, který se o to pokouší. Jmenuje sea jde o miniaturní dvoumístný vůz do města. Ten by měl být konkurencí Citroenu Ami nebo chystanému Fiatu Topolino

Koncept vychází z toho, že průměrná denní ujetá vzdálenost ve Velké Británii činí 20 mil, tedy 32 km. Auta v průměru 97 % doby stráví parkováním s průměrnou rychlostí 17,4 mph (28 km/h) na lokálních silnicích. Řidiči v Londýně pak ročně v autě stráví 156 hodin. Pro základní dojíždění tak i nynější elektromobily mají více než dostatečný dojezd a nemusí být ani moc rychlá. Otázkou ale je, zda mají být i tak velmi pomalá jako Zero.



Nové Ark Zero má 2500 mm na délku, široké je jen 1202 mm, takže pasažéři sedí za sebou. Jeho výška činí 1625 mm a má rozvor 1720 mm. Díky krátké délce může parkovat příčně tam, kde standardní auta musí parkovat podélně (podobně jako první generace Smartu). Jeho dojezd je podle motocyklové normy WMTC 81 km, přičemž baterie se má nabíjet 6-8 hodin. Její velikost sice neznáme (má 80 Ah, ale neznáme napětí), každopádně to mnoho nebude, takže vzhledem k nízkému předpokládanému množství kWh jde o opravdu hodně dlouhý čas. Tím v podstatě výlučně míří jen pro uživatele, kteří najedou denně nižší desítky kilometrů, nikdy více a mají ho kde pravidelně nabíjet.



Zatímco Topolino a Ami mají mít 6kW motor, který při dané hmotnosti nabídne docela slušnou dynamiku do městského provozu a jejich max. povolené rychlosti 45 km/h (aby vůz spadal do kategorie čtyřkolek a ne aut), v případě Ark Zero má mít elektromotor max. výkon pouhých 2,2 kW (3 koně). Tady si už o dynamické vlastnosti lze opravdu dělat velmi oprávněné obavy. Jeho hmotnost je totiž i s akumulátory 489 kg, což by samo o sobě nebylo na tak velké auto moc, ale na tak nízký výkon více než hodně diskutabilní. Max. rychlost 45 km/h pak platí i pro Zero. Základ karoserie je z hliníku, interiér je 100% veganský.



Jedno nabití akumulátoru na ujetí oněch 81 km by mělo vyjít na méně než jednu libru (28 Kč). Při dané průměrné denní vzdálenosti by to znamenalo denní náklady na jízdu pouhých 11 Kč. To už se dostáváme na cenu roční jízdenky na MHD přepočtenou na den. Od příštího roku by vozy měly dostat i částečně autonomní řízení, ale nevíme které úrovně. Kdo tento systém vyvíjel, je otázkou (firma, o které skoro neslyšel, jistě jen tak nevyvine autonomní řízení vyšších úrovní s vyššími schopnostmi než podobné systémy mnohem větších firem, které se tomu věnují už desetiletí). Nechybí Bluetooth a příslušná mobilní aplikace. Firma už má ve Velké Británii domluvených 300 servisních partnerů.

Cena byla stanovena na 5995 britských liber, což odpovídá 166 tisícům Kč. Myslíte si, že se vůz stane tak přelomovým lidovým vozem jako Ford Model T, ke kterému se Ark snaží svůj vůz přirovnat?