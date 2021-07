Ascenium: od základu překopeme koncept CPU a zrušíme instrukční sady

Možná že si tak brzy přečteme o další akvizici ze strany některého tradičního výrobce procesorů, která se bude tentokrát týkat firmy Ascenium , jejíž vyvíjené technologie by tak schramstla nějaká větší ryba. A je třeba poznamenat, že stejně jako v případě firmy Nuvia jde i zde o podnik pod vedení bývalého zaměstnance Applu. Je to konkrétně CEO a spoluzakladatel Peter Foley, který dříve pracoval už na počítačích Apple I a II, ale poté i v řadě jiných firem se zaměřením na hardware. Pod jeho vedením už Ascenium v rámci první fáze získalo potřebné financování 16 milionů dolarů, které mají padnout na vývoj "softwarově definovaného procesoru".

Ascenium už vyvíjí své procesory zvané Aptos, které mají využívat celé pole 128 jednoduchých 64bitových jader využívajících překladačovou architekturu LLVM (Low Level Virtual Machine). Ta nebudou využívat instrukční sadu x86 nebo jakoukoliv jinou, kterou autoři v tomto případě vidí jako limitující faktor, stejně jako příslušné procesorové pipeline určené pro zpracování dat danou instrukční sadou. Výhoda má být především v možnosti snadnější a vysoké paralelizace výpočtů, což ostatně vyplývá i ze zmíněného počtu 128 jader a my tu můžeme vidět podobu s architekturou Xeon Phi firmy Intel, která již ale není vyvíjena. Společnost Ascenium si už zaregistrovala devět patentů vztahujících se k její architektuře a softwarovým designům.

Cílem je tak především co možná nejefektivnější paralelní zpracování dat, k čemuž Ascenium uvádí, že se chce v tomto ohledu co nejvíce přiblížit k teoretickému maximu, což zajistí i vysokou efektivitu. Firma totiž odhaduje, že v případě klasických moderních procesorů se kolem poloviny použitých instrukcí týká pohybu dat skrz pipeline, což užírá čas procesoru a snižuje právě jeho efektivitu.

Peter Foley také poukazuje na to, že slabina procesorové architektury x86 tkví i v celé její struktuře a konkrétněji v tom, že i jen malý nárůst jejího výkonu vyžaduje velice citelné navýšení počtu tranzistorů, čili i v tomto ohledu je x86 neefektivní. A aby byl Foley trošku konkrétnější, mluví o řádu jednotek miliard tranzistorů navíc, které si v případě moderních x86 CPU vyžádá navýšení výkonu, jež v podstatě ani nepředstavuje v procentech dvouciferné číslo.

Čili Ascenium na to chce jít jinak, hodlá se zcela zbavit instrukčních sad, a tím i architektur, a vytvořit adaptovatelný a softwarově definovaný procesor založený na architektuře LLVM a mnoha jednoduchých jádrech. Samozřejmě to ale neznamená, že se můžeme těšit rovnou na významnou konkurenci pro x86 a ARM určenou pro spotřebitelská zařízení a PC. Jak už bylo řečeno, bude to možná spíše akvizice a z hlediska finálních produktů spíše něco specializovaného vzhledem k proklamované paralelizaci.



