Ashes of the Singularity: ukázal se Radeon RX 6900 XT i Core i9-11900K RKL-S

Ashes of the Singularity nám tak odhaluje jednak výkon karty AMD Radeon RX 6900 XT, která už zanedlouho přijde na trh jako nový hi-end týmu červených. Půjde tak o nejvýkonnější kartu od AMD, a to s cenou 999 USD, takže bychom ji už předem mohli označit za nevýhodnou, i když nejspíše ne tak nevýhodnou jako RTX 3090. Co říkají testy?

AOTS v rozlišení 1080p na nastavení Crazy vyhodilo skóre 10.100 bodů se snímkovací frekvencí kolem 102 FPS (průměr). Od stejného uživatele, který otestoval nový AMD Radeon RX 6900 XT, tu máme i testy karty RTX 3090 rovněž na procesoru Core i7-8700K s výsledky 10.200 až 10.400 bodů. Výkon nového Radeonu tak v AOTS odpovídá spíše výkonu RTX 3080, ovšem je tu ještě něco. Skóre 10.100 bodů totiž dosáhl i Radeon RX 6800 XT, takže tu asi bude něco špatně, jako úzké hrdlo v rámci sestavy vzhledem k nízkému rozlišení. Test ve 4K tu bohužel nemáme.

Test ve 4K tu bohužel nemáme a v něm by měl nový Radeon jasně vládnout, jak ukazují tyto výsledky:

AMD Radeon RX 6900 XT přijde na trh příští týden, a to 8. prosince. Nyní už zřejmě probíhají jeho testy, díky čemuž se ostatně objevily i první výsledky v databází AOTS.

Core i9-11900K, což nemůže být nic jiného než nový Rocket Lake-S vyzbrojený 8 jádry a hyperthreadingem. Zrovna včera jsme se podívali na nový Dále tu máme už pojmenovaný procesor, což nemůže být nic jiného než nový Rocket Lake-S vyzbrojený 8 jádry a hyperthreadingem. Zrovna včera jsme se podívali na nový Intel v sestavě firmy HP , kde měl ale základní frekvenci 3,4 GHz. Zde je to o něco lepší, konkrétně 3,5 GHz a vzhledem k tomu, že už je uvedeno přesné modelové označení procesoru, by to už tak mohlo zůstat. Turbo tento výpis bohužel neukazuje.





Máme tu dva výsledky, a sice 6400 a 6200 bodů v testech 1080p a 1440p (Crazy), které zveřejnil APISAK a v reakcích majitelů procesorů Ryzen 9 5950X se uvádí, že ty dosáhnou na cca 7100 bodů. Zatím to tak nevypadá, že by Intel mohl náskok AMD srovnat, ovšem jednak je na hodnocení ještě brzy a pak bude třeba porovnávat stejné váhy a ne 8jádrový RKL-S se 16jádrovým Zen 3.

