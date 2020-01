ASMedia si chystá pro Zen 3 čipové sady 600, kdy přijdou?

V průběhu tohoto čtvrtletí by se mělo začít s výrobou čipových sad B550 a A520 a to chce AMD opět nechat na společnosti ASMedia. Jeho vlastnoručně vyrobený čipset X570 tak bude v případě procesorů Ryzen spíše výjimka a vypadá to, že to tak v dohledné době zůstane. Čipové sady B550 a A520 nejspíše dorazí jako nevýrazní nástupci dnešních B450 a A320 (čipset A420 nikdy nepřišel) a neočekává se od nich, že by oproti starším nabídly něco zásadně nového. Jak jsme psali, mohla by to být přinejlepším (částečná) podpora PCIe 4.0, ale tu si AMD pravděpodobně ponechá pro nejvyšší řadu.