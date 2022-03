ASRock si připravuje NFT základní desku: Z690 PG Riptide NFT Edition

Je opravdu otázka, co si na rozdíl od hardwaru určeného pro těžbu kryptoměn představit pod NFT základní deskou. Chystaná ASRock Z690 PG Riptide NFT Edition má přitom zkratku pro Non-Fungible Token přímo v názvu, ačkoliv je jasné, že o těžbu tu nepůjde a potom, co společného by měl mít s NFT reálný předmět jako deska pro procesory Intel Alder Lake-S?

Z690 PG Riptide NFT Edition (jak odhalil momomo_us ) byla v posledních dnech tématem pro twitterové výlevy firmy ASRock, která se jimi snaží vzbudit zájem. Ostatně právě zájem či neřkuli hype je základní předpoklad pro to, aby NFT měly svou hodnotu.

Dozvídáme se, že daná deska by měla mít svou hodnotu spojenou se sebou samotnou stejně jako jakákoliv jiná deska, ale pak tu půjde o ni i jako o digitální majetek zanesený v blockchainu. Jak a čím to ale bude podpořeno a co tu onen token bude ve skutečnosti zastupovat, to se teprve ukáže.

ASRock ale už nedávno vypustil do světa své první NFT zvané Phantom Gaming EVO , které označil za "krypto umění". Ve skutečnosti jde o krátké video, které ukazuje vývoj loga Phantom Gaming, přičemž ASRock plánoval těchto NFT vypustit do světa celkem 100 kusů za cenu 0,1 ETH. A to není špatné přijít si na 10 ETH za animaci, kde se ukáže pár verzí loga herní značky.



Lze tak očekávat, že v případě desky Z690 PG Riptide NFT Edition půjde o něco podobného a my prostě v pořizovací ceně získáme jisté zatím nepředstavené NFT podobného ražení. Lze ale očekávat, že ASRock i tak vyvine mnohem více snahy než takový Ubisoft se svými NFT v podobě herních skinů rozlišených jen náhodným číslem.

