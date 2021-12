Ubisoft zřídil Quartz pro prodej NFT, ale hráči nemají zájem

Zrovna včera jsme se obecně podívali na téma NFT a her a dnes budeme konkrétnější. Máme tu Ubisoft Quartz, a sice zatím jeho betaverzi týkající se hry Ghost Recon Breakpoint a Ubisoft se nám tu snaží hrát na potřebu být výjimečný. A jak toho můžeme dosáhnout? Jak ukazují následující příklady nedávných transakcí, můžeme si to zařídit třeba tak, že si pořídíme skin Wolves pro M4A1 třeba s číslem 1998. Nebo také 1212, protože přece nebudeme chtít trapný 1051, který stojí jen polovinu.

Na Kotaku se nerozpakují tato NFT označovat za idiotská, s čímž se dá bezvýhradně souhlasit a stejný názor má zřejmě drtivá většina hráčů Ghost Recon Breakpoint, kteří za nabízené "předměty" zanesené v blockchainu jiným hráčům dosud zaplatili v kryptoměně Tezos necelých 400 dolarů, což je něco kolem 93 Tezos. Kupovat je od nich mohou na stránkách dvou autorizovaných partnerů, a sice Rarible.com a Objkt.com.

Co je na celé věci nejvtipnější? Přece samotná nabídka , se kterou si Ubisoft opravdu nedal velkou práci a skutečně se nelze divit zaměstnacům této firmy , kteří jsou sami z toho všeho rozčarovaní a cítí se trapně. Aktuálně se hodnota jednoho Tezos pohybuje už kolem 4,3 USD, přičemž ceny za NFT v nabídce Quartz jsou mezi 18 a 100.000 Tezos, čili skutečně až 430.000 USD. Za 18 Tezos přitom můžeme získat M4A1 Tactical | Wolves #1130 a za 100.000 Tezos pak M4A1 Tactical | Wolves #1301. Ano, jde o dva naprosto identické skiny útočné pušky lišící se pouze svým číslem. Je k tomu třeba něco dodávat? Raději jen upozornění, že jde o ceny, za něž se snaží daná NFT prodávat sami hráči, kteří je získali jako odměnu za dosažení určité úrovně či za čas strávený ve hře.

Lze ale říci, že Ubisoft to prostě zkusil a zatím to vypadá, že jeho pokus nevychází, ale vzhledem k minimální snaze na tom gatě neprodělá. Ostatně když se probíráme nabídkou NFT pro Breakpoint, máme tu kromě skinu pro M4A1 už jen ony gatě a k tomu ještě nevzhlednou helmu. To je vše, co tvoří více než 2000 NFT, které Ubisoft pro Ghost Recon Breakpoint tzv. mintoval (nabídl v digitální podobě zanesené v blockchainu).



Sice jsem už jako nejvtipnější výše označil nabídku NFT, ale s tím bude zdatně soupeřit ten prostý fakt, který si uvedeme na závěr. Pouze hráči, a tedy vlastníci kopie hry Ghost Recon Breakpoint, si dle Kotaku mohou tato NFT kupovat na zmíněných platformách. To je ale možná spíše to nejuhozenější, neboť proč by si probůh někdo měl kupovat NFT ze hry (zde bychom mohli skončit, ale pokračujeme), jež může vlastnit jen další hráč, který ten samý předmět jen s jiným číslem může vcelku snadno sám získat?

