ASRock vyzradil své desky s Z490, H470 a W480

ASRock Polychrome Sync ve verzi 2.0.45 nese soubory .dat, které se vždy vztahují ke konkrétnímu modelu desky, takže se nám opět potvrzuje, že výrobci desek už jsou v podstatě připraveni k jejich vypuštění, ovšem Intel plánuje představení procesorů Comet Lake-S až na duben. Původně totiž prý chtěl nabídnout už v rámci nich sběrnici PCIe ve verzi 4.0, ale to nakonec nedopadne, i když počkejme si raději na oficiální informace či potvrzení toho, co dříve uváděl server Tom's Hardware

Výpis souborů tak jasně ukazuje na nové modely desek, a to především s čipovou sadou Intel Z490, pak tu jsou dvě H470 a dokonce i jedna W480, konkrétně model Creator. Je tak zřejmé, že se chystají také čipové sady určené pro desky do pracovních stanic, i když není zrovna známo, jak se budou od ostatních lišit. A jde o dobrý tah, ostatně Comet Lake-S nabídnou až 10 jader a obecně velice slušný výkon, takže na dnešní hry už je to přeci jen příliš velký luxus, zato pro počítač coby pracovní stanici to už může být zcela jiné. Ale přesto je vidět, že desky s W480 budou jasně v menšině.

V případě ASRock sice nemusí jít o celý seznam desek se zmíněnými čipsety, ale vedle jednoho modelu s W480 a dvou H470 (H470 Steel Legend a H470M ITX AC) tu máme rovnou devět desek se Z490 pro spíše herní sestavy. Zatím ale nejsou k vidění modely Extreme.

ASRock Z490 AQUA

ASRock Z490 Phantom Gaming 4



ASRock Z490 Phantom Gaming 4 SR



ASRock Z490 Phantom Gaming 6



ASRock Z490 Pro4



ASRock Z490 Steel Legend



ASRock Z490 Taichi



ASRock Z490M ITX AC



ASRock Z490M Pro4

