Assassin’s Creed Mirage: oznámené HW požadavky, podpora pro XeSS

Podle dosavadních informací o tom, jaký Mirage bude, to vypadá, že půjde o návrat ke kořenům série , tedy k herním mechanikám, kterými se tato série stala tak úspěšnou. Takže půjde o rozsahově výrazně menší hru, kde by měl být především přepracovaný stealth gameplay , což je něco, po čem dlouhodobí fanoušci série už dlouho volají. Následuje nový trailer zaměřený na PC hráče, který Ubisoft včera zveřejnil:

Společně s ním oznámil i HW požadavky, ke kterým je třeba dodat, že je vyžadováno rozhraní DirectX 12, bude k dispozici neomezená snímková frekvence v rozlišení 4K, HDR a bude obsažena podpora pro hybridní ovládání (hru půjde ovládat najednou pomocí klávesnice, myši a gamepadu), zobrazení na více monitorech a širokoúhlé monitory (widescreen), jejichž poměr stran ale už nebyl specifikován.

Dále je uvedena podpora upscaling technologie, ale DLSS od Nvidie a FSR od AMD nejsou zmíněné, což by bylo docela zajímavé, pokud by bylo podporováno opravdu jen XeSS. Ale uvidíme, jak to bude, protože v podobném traileru na Avatar: Frontiers of Pandora zaměřeném na PC hráče Ubisoft také uváděl jen podporu FSR 2 (partnerem té hry je AMD), zatímco na blogu ve stejnou chvíli informoval, že už při vydání bude podporováno i DLSS. Na závěr trailer na AC Mirage zdůrazňuje, že hra byla optimalizována pro grafické čipya procesory, jelikož jejím partnerem je právě Intel.