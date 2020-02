Astronomové konečně objevili pravidelně se opakující rychlé rádiové záblesky

Záblesky FRB obvykle rozdělujeme na ojedinělé a opakované, přičemž je důležité dodat, že toto rozdělení je na základě pozorování astronomů a ne toho, jak se věci skutečně mají či mohou mít. Naposledy jsme se podívali na osm nových opakujících se rychlých rádiových záblesků, které zachytilo zařízení CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) a dnes jde opět o CHIME, jež už konečně objevilo zdroj FRB, který vysílá záblesky opakovaně a navíc v pravidelných intervalech.

CHIME

Díky tomu už nebude třeba spoléhat na náhodu a hledat, kde a kdy se objeví další rádiový záblesk či jejich série. Zdroj označený FRB 180916.J0158+65 je vysílá pravidelně, takže o to lépe mohou vědci tento jev sledovat, aby nakonec přišli s podloženým vysvětlením, co tyto záblesky tvoří. Dle dosavadních předpokladů by to mohly být magnetary, anebo zvláště velké supernovy, ostatně záblesky k nám putují i několik miliard světelných let, a je tak zřejmé, že musí jít o energeticky velice silné zdroje. Na průměrný záblesk by totiž naše Slunce sbíralo energii cca 80 let, kdyby ji pak mělo celou vydat v rámci milisekund.

Dříve tak mohli astronomové doufat jen v to, že se jim tu a tam podaří zachytit FRB, respektive o něm najít důkaz v datech. Během předchozích dvou let se ale začaly objevovat opakující se FRB a začalo se spekulovat, že ve skutečnosti se všechny opakují a my jen nevíme, s jakými intervaly, které navíc měly být nepravidelné, alespoň z našeho pohledu.

FRB 180916.J0158+65 sledovaný od září 2018 do října 2019 se tak už ukázal jako víceméně spolehlivý zdroj FRB. Víceméně proto, že zpravidla produkuje FRB během čtyřdenního okénka, po němž následuje 12 dní klidu a pak zase čtyři dny, během nichž přichází záblesky, které však mohou a nemusí nakonec dorazit. Zatím ale vždy platilo, že i když FRB 180916.J0158+65 někdy "vynechal", další záblesky od něj dorazily až zase po uplynutí 12denního klidu, takže se dají přesto označit za pravidelné s periodou 16 dní.

Tento zdroj FRB je navíc i relativně blízký, což znamená konkrétněji cca půl miliardy světelných let. Jeho původ je na okraji galaxie SDSS J015800.28+654253.0, takže se jedná o dosud nejbližší zdroj opakovaných FRB (i těch nepravidelných a znovu nezachycených), jaký je znám. Astronomové tak nyní mají možnost lépe zkoumat tento jev a my se možná brzy dozvíme, co by jej s největší pravděpodobností mohlo tvořit.

