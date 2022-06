Asus a Gigabyte očekávají slabé prodeje desek, zákazníci odmítají HW balíčky

Zákazníkům byly hardwarové balíčky (bundle) prezentovány jako způsob, jak zajistit lepší dostupnost hardwaru, který je na trhu nedostatkový, a právě proto se na něj zaměřují i scalpeři. Myšlenka je taková, že právě scalpeři si asi nebudou chtít kupovat balíček grafické karty a třeba základní desky nebo zdroje, aby se pak snažili v bazaru vydělávat přeprodejem nedostatkových grafik a naopak pod cenou prodávali běžně dostupný hardware.

Jenomže tento model velice vyhovuje i výrobcům hardwaru a prodejcům. Ještě v živé paměti můžeme mít případ, kdy se Newegg tímto způsobem zbavoval velice nekvalitních zdrojů , z nichž některé v běžné zátěži rovnou explodovaly. Není tak vůbec překvapivé, že balíčky posloužily i k tomu, aby si firmy čistily své sklady.

nabídka firmy Newegg z roku 2021 - RyuGTX

Takové nabídky ale nebývaly vždy do detailu promyšleny, jak ukazuje přiložený obrázek s balíčky prodejce Newegg. Na začátku roku totiž ještě chyběly na trhu i procesory Ryzen 5000 a samozřejmě i nové GeForce RTX 3000. A pokud si někdo chtěl koupit procesor AMD a grafiku od NVIDIE, byl v podstatě nucen k tomu, aby si pořídil i dvě základní desky a jednu navíc pro Intel.



Nyní už je situace na trhu mnohem lepší, takže není divu, že takovéto nabídky už neobstojí a že společnosti Asus a Gigabyte odhadují ve zbytku letošního roku prudký sešup prodejů základních desek. Letos se jich tak prodá o výrazně méně než loni, což pochopitelně není dopad (pouze) konce HW balíčků, ale celkového poklesu na trhu s PC. Dle Digitimes je ale konec balíčků jeden z hlavních důvodů, vedle nějž byl uveden konkrétně i propad čínského DIY trhu.

Jde tu ale i o prodeje hotových sestav, které také bývaly jednou z mála možností, jak se dostat k nové kartě. V jednu dobu se přitom dokonce i u nás dalo pořídit hotovou funkční sestavu téměř za cenu samotné karty.

Dle konkrétních čísel si Asus pohorší z loňského počtu 18 milionů dodaných desek na 14 milionů a v případě firmy Gigabyte jde o pokles ze 13 na 9,5 milionů. Tyto firmy přitom dohromady ovládají cca 70 procent trhu se značkovými základními deskami pro DIY a lze očekávat, že zbylé společnosti jako MSI, či ASRock na tom nebudou lépe a podělí se o zbylý pokles o 2,5 milionu desek.

Na druhou stranu, loňský rok byl z hlediska prodeje PC hardwaru opravdu výjimečný, takže lze říci, že nejde o katastrofu, jako spíše jen o návrat do starých kolejí. Situaci by podle zdroje mohla zvrátit snad jen kombinace tří faktorů, a to návrat těžby na grafikách, konec války na Ukrajině a růstu inflace, což vypadá spíše na sci-fi než na reálný scénář.