Zákazníci Neweggu mohou konečně vracet zdroje Gigabyte

Společnost Newegg tak nutila zákazníky kupovat si zdroje Aorus GP-P750M/P850M , což museli akceptovat v případě, pokud nechtěli odmítnout zároveň i grafickou kartu, na niž mohli čekat dlouhé měsíce a jedinou reálnou alternativou byl nákup u scalperů. Dá se tak říci, že Newegg jednal už za hranou slušnosti a samotný tento obchod využíval špatné situace na trhu k tomu, aby se zbavil potenciálně problémového zboží.

Společnost Gigabyte poté svým způsobem přiznala , že je tu problém, ale tím zároveň i zaútočila na výsledky testů a metodiku použitou serverem Gamers Nexus, na což pak reagoval i zkušený tester zdrojů Aris Mpitziopoulos . Gigabyte přitom sám přiznal, že zmíněné zdroje jistých sérií jsou potenciálně problémové a jedná se o GP-P850GM se sériovým číslem SN20343G031011 až SN20513G022635 a GP-P750GM se SN20243G001301 až SN20453G025430. Dle ujištění českého zastoupení by se ale žádné takové neměly na českém trhu vůbec pohybovat.

Je tu přitom otázka, jak se liší ostatní zdroje GP-P750M/P850M od modelů s uvedenými sériovými čísly. Může jít třeba jen o pozměněné hodnoty pro OPP, ochranu před nadměrným odběrem, anebo i zásadní změny v návrhu.

Nyní jde ale o to, že na to celé už oficiálně reagoval konečně i Newegg, který nabízí možnost výměny anebo vrácení peněz těm zákazníkům, kteří si v tomto obchodě pořídili jeden ze zdrojů se sériovým číslem spadajícím do výše uvedených mantinelů. A pokud jde o stejný model, ale jiné sériové číslo, zákazníci už případně mají kontaktovat přímo podporu firmy Gigabyte.

Vypadá to tak, že tímto je celá věc ukončena a dalšího vývoje už se nedočkáme.

