Asus a Micro Center také nabídnou stavebnice PC

Nabídka společnosti NZXT je do jisté míry odpověď na přetrvávající situaci na trhu s PC, kde chybí především výkonné grafické karty, ale také jde samozřejmě o záměr firmy NZXT propašovat do takovýchto "DIY stavebnic" co nejvíce vlastních základních desek, skříní, zdrojů či jiného hardwaru. Nic nám ale nebrání vybrat si komponenty jiných značek.

Nyní tu ale máme nabídku firmy Asus, která se spojila s prodejcem Micro Center a připravila podobnou nabídku v rámci PC Builder Tool . Jde především o nástroj určený pro nezkušené a málo znalé zákazníky, který poradí s výběrem takových komponent, jež budou kompatibilní. Z pohledu zákazníků půjde ale především o další způsob, jak se dostat ke grafické kartě, aniž by využili nabídku překupníků a scalperů na eBay či podobných platformách. Na ceny blízké k doporučeným částkám ale mohou i tak pochopitelně zapomenout.

I zde jsou pak sestavy rozděleny do třech základních skupin dle výkonu/výbavy a ceny, a sice Value, Performance a Ultimate, kde každá obsahuje platformu od AMD i Intelu. Jde ovšem o barebone, čili holé sestavy bez procesoru, RAM, úložných zařízení a samozřejmě i bez OS, takže tyto komponenty si do košíku přihodíme sami.

Nakonec si ale zákazník může přece jen zvolit službu sestavení a zprovoznění nakonfigurovaného počítače, což jej ovšem bude stát dalších 200 USD, takže tu je možnost ušetřit a postavit si svůj systém vlastníma rukama.

Zřejmě tu tak máme nový a trošku odlišný způsob, jak dostat grafické karty do rukou hráčů, než je prodej hotových sestav. V konečném důsledku se ale nic nemění s ohledem na to, že zákazníci shánějící jen samotnou grafickou kartu mají zase smůlu, i když nyní dostávají alespoň tu možnost následně samostatně rozprodávat nepoužité a ještě zabalené komponenty. Někteří totiž kupovali či kupují hotové sestavy, z nichž vyndají potřebnou grafiku a zbytek se pak snaží prodat v bazarech. Ale je otázka, co je lepší, přičemž to bude samozřejmě záviset i na výhodnosti samotné koupě celé značkové sestavy vs. DIY stavebnice.



Ceny souvisejících / podobných produktů: