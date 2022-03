Asus bude podporovat nejnovější Ryzeny i na starých deskách s čipsety 300

Toho se nedlouho poté chytila společnost Asus, která přináší svou vlastní zprávu, dle níž bude na deskách s čipovými sadami sérií 500, 400 i 300 podporovat nové procesory, které AMD brzy vypustí na trh.

Dle nové tabulky s podporovanými procesory na jednotlivých čipsetech je zřejmé, že to celé závisí spíše na přístupu výrobců desek, kteří tu možnost sice dostali, ale reagovat mohou různě. Zajímavé je, že na A320 může být zajištěna podpora i Ryzenů 5000 a 4000, ale kolonka generace 3000 už je prázdná. Ale to je stejně jedno, neboť každý se stejně bude muset sám přesvědčit u své konkrétní desky, co pro něj platí a neplatí. Jak ukazuje Asus, jednoduché to zrovna nebude.









Asus totiž vypustil do světa svoji tabulku, která ukazuje, že ve většině případů nově ohlášených procesorů bude podpora zajištěna, čili jsou tu výjimky. Dozvídáme se také, že podpory nových procesorů na deskách X370 a A320 se dočkáme 25. března, což nás přivádí k otázce, proč se tu zcela zapomnělo na čipset B350? Odpověď se nedozvíme.

Stejně tak není jasné, proč na deskách s A320a X370 nebude podporován zrovna Ryzen 5 5500. Jde snad o to, že to je zatím jediný z nově představených procesorů vycházejících z čipů Cezanne? Nebo se prostě podpora všech nových modelů do BIOSu starých desek už nevešla a Ryzen 5 5500 dostal černého Petra?



Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. TDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99

Nakonec se ještě z tabulky dozvíme, že podpora 5800X3D s V-Cache na deskách s 300 Series bude záviset na rozhodnutí AMD. A co máme hledat? Příslušné nové verze BIOSů by měly být založeny na AGESA verze 1.2.0.6b, čili ASUS s 400 a 500 Series by už takové měly nabízet

