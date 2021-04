Asus prý připravuje další kolečko zdražování grafických karet

Grafické karty jsou už velice dlouho nedostatkové zboží a situace se v průběhu tohoto roku pouze zhoršila. Stále platí, že skladem jsou leda low-endové kusy jako GeForce GT 710 či 730, drahé profesionální karty a pak někde i nové výkonné herní karty, ale za nesmyslné ceny. A zde se můžeme na chvíli zastavit a zauvažovat, zda má z našeho pohledu další ohlášené zdražení ze strany Asusu vůbec nějaký význam.

Ceny samostatně prodávaných karet už jsou dávno zcela jinde, než by měly být a vypadá to, že jsou určeny už spíše jen stavem poptávky a nabídky, přičemž ochota lidí kupovat nové karty za trojnásobné ceny bude spíše nízká. Ostatně kdo by chtěl platit 69 tisíc za RTX 3080?

Právě z toho důvodu si lze domyslet, že zdražení karet ze strany Asusu či jiných AIB výrobců už ceny samostatně prodávaných karet u nás těžko ovlivní, ale ještě jsou tu karty prodávané v celých sestavách, pro které zatím stále ještě platí, že mají rozumné ceny.

S jakým důvodem či důvody pro další zdražení ale přichází Asus tentokrát, když minule šlo o cla , vývoj cen jednotlivých komponent, provozních nákladů a celkové logistiky. Nyní jde prý opět o ceny komponent, z nichž se karty skládají a vedle toho to je právě i obrovská poptávka, zatímco nabídku ovlivňuje i snížený počet GPU od NVIDIE, které Asus získává.

Tentokrát ovšem zatím nejde o oficiální informace přímo od Asusu. Čerpáme zde ze zprávy serveru Tom's Hardware , který své zdroje nejmenuje.

Ceny souvisejících / podobných produktů: