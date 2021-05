Asus si také chystá nové desky s pasivně chlazeným X570

Už dříve jsme se dozvěděli o plánech firem Gigabyte a MSI na výrobu nových desek s čipsetem X570S, i když zatím ještě není jasné, zda jde jen o označení, které si vymysleli samotní výrobci desek, aby odlišily staré verze s aktivním chlazením od nových s pasivním, anebo zda je X570S opravdu novější verze čipové sady (s nižší spotřebou). Nový tweet firmy Asus ukazuje spíše na tu druhou možnost.

V každém případě se chystají nové verze desek s hi-end desktopovým čipsetem firmy AMD a to se obvykle nedělá v době, kdy se už na trh pomalu chystá nová generace procesorů pro zbrusu novou patici. Právě tyto nové desky jsou tak zatím asi nejlepší indicií pro to, že na trh nastoupí pro AM4 ještě procesory Warhol.

Asus má aktuálně v nabídce dvě desky ROG s čipovou sadou X570, a to modely ROG Crosshair VIII Hero (či Dark Hero) a ROG Strix X570, takže je možné, že připraví pouze dvě nové verze. Právě ROG Crosshair VIII Hero máme na snímku, a tak si můžeme všimnout toho, že díky rozlehlému pasivu na čipové sadě má i tato deska její chlazení zařízeno pasivně. To mimochodem ukazuje, že skutečně není třeba, aby AMD připravovalo novou verzi X570 s nižším výdejem tepla, ale také to samozřejmě neznamená, že ji nepřichystalo.

Proč by tedy hlavní výrobci značkových desek měli chystat nové modely? Jednoduše proto, že kopírování nápadů je právě v jejich případě naprosto běžné, ať jde o LED cestičky "oddělující" zvukové obvody desek, armované sloty PCIe či jiné prvky, které se nezřídka objevovaly ne postupně, ale naráz na nových deskách (především) firem Asus, Gigabyte, MSI či ASRock.

Ceny souvisejících / podobných produktů: