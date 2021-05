Také MSI má desky X570S, budou mít pasivní chlazení čipsetu

Tuto skutečnost nyní potvrzují uniklé materiály od firmy MSI, která si také chystá své modely s označením X570S a následující obrázek od wccftech jasně ukazuje, že půjde o desku s pasivně chlazenou čipovou sadou, stejně jako v případě X570S od Gigabyte . Lze také očekávat, že ani Asus, ASRock či snad i jiní výrobci desek si nenechají ujít tuto příležitost k obměně své nabídky.





Vypadá to také, že MSI přijde s celou novou řadou desek X570S, která bude čítat následující modely:

MEG X570S ACE MAX

MEG X570S UNIFY-X MAX

MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI

MPG X570S GAMING EDGE MAX WIFI

MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI

MAG X570S TORPEDO MAX

X570S PRO-MAX WIFI

X570S-A PRO MAX

Ty by měly v mnoha případech zahrnovat i další novinky vedle pasivně chlazené čipové sady. Zdroj mluví o větších chladičích pro M.2 SSD, v případě modelu GAMING CARBON MAX WIFI také tu je více SATA slotů a dále můžeme uvažovat o lepších systémech napájení a téměř určitě také o rychlejším Ethernetu, neboť z 2,5GbE se už v poslední době stal téměř standard.

Co jiného ale nástup těchto desek značí? Výrobci by totiž asi těžko měli zájem vypustit na trh nové modely půl až tři čtvrtě roku poté, co by na něj přišly poslední procesory pro AM4. V poslední době přitom řešíme, zda AMD nakonec přijde ještě s jednou generací pro tento čipset, čili se Zen 3+ "Warhol", anebo tyto procesory přeskočí a nabídne co možná nejdříve už 5nm Zen 4 "Raphael". I tak by ale prodleva mezi dnešními "Vermeer" byla dlouhá a indicie včetně nástupu desek X570S ukazují spíše na to, že s generací "Warhol" můžeme opravdu počítat.

