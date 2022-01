Asus uvádí quad-band router ROG Rapture GT-AXE16000

Společnostpředstavila jeden z prvních quad-band routerů na trhu. Mezi ně se řadí např. i konkurenční TP-Link Archer AXE300 . Ten od Asusu nese dlouhý názeva už název napovídá některé detaily. Jde o router podporující Wi-Fi 6E a nabídne hned čtyři pracovní pásma, a to 2,4GHz, dvě 5GHz a jedno 6GHz. To první slibuje přenosovou rychlost 1148 Mbps, tři ostatní pak mají zvládnout 4804 Mbps. Při využití všech čtyřech by tak routerem mělo bezdrátově protékat 16 Gbps.