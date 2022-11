Asus uvedl zdroje ROG Strix Gold Aura Edition typu ATX 3.0

Asus uvedla pod značkou Republic of Gamers (ROG) novou řadu počítačových zdrojů Strix Gold Aura Edition. Novinky jsou typu ATX 3.0 a nativně podporují nové 16pinové napájecí konektory grafických karet Nvidia,

Společnostuvedla pod značkou Republic of Gamers (ROG) novou řadu počítačových zdrojů. Novinky jsou typu ATX 3.0 a nativně podporují nové 16pinové napájecí konektory grafických karet Nvidia, 12VHPWR , které se ale kvůli svému tavení staly hodně kontroverzní. Čistě teoreticky by tento kabel měl zajistit stabilní dodávku 600 W kartám GeForce RTX 4090 bez potřeby jakýchkoli adaptérů.

Nové zdroje Asusu mají 2krát větší chladič, což dovoluje pasivní chlazení v mnohem větší rozsahu případů (zátěže) a s nulovou hlučností by měl zajistit napájení při nízkých i středních zátěžích. To je umocněno i tím, že samotný hliníkový obal zdroje zde funguje jako pasivní chladič. Pokud to nestačí, máme tu velký 135mm ventilátor. Nechybí japonské kondenzátory a certifikace 80 PLUS Gold. Samozřejmostí je dnes už i podpora LED podsvícení Aura Sync a máme zde i svítící logo ROG Fearless Eye. Záruka je 10letá a nechybí ani všemožné ochrany typu OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP .

K dispozici bude 750W, 850W a 1000W verze. Všechny mají rozměry 180×150×86 mm a na +12V větvi zvládnou dodat 62,5 A, 70,8 A, resp. 83,3 A. Máme tu jeden 24/20pinový konektor pro základní desku, dva 4+4pinové pro CPU, jeden 16pinový PCIe, tři 8pinové PCIe, 5 SATA a 4 pro periferie. Hmotnost zdrojů je od 2,69 do 3,03 kg.