Asus varuje, že Radeonů RX 6800 XT bude málo

Informace přichází ze serveru SweClockers a pochází od zástupce Asus Nordic, takže ji nemáme přímo od AMD. Nic lepšího či bližšího ale k dispozici není, snad krom nejistého upozornění některých prodejců na to, že karet AMD Radeon RX 6000 bude zpočátku málo.

Na druhou stranu jsme v poslední době neslyšeli o tom, že by karet mělo být dost na to, aby nabídka alespoň chvíli vydržela, takže je vcelku jasné, na co se zákazníci mohou připravit. U nás půjde spíše o to, že těch několik dorazivších karet bude hned pryč, přičemž v zahraničí se zase mohou připravit na útoky botů způsobujících problémy samotným obchodům a na následný prodej předražených karet v bazarech.

AMD sice varovalo před tím samým v případě nástupu procesorů Ryzen 5000 , ale jak se ukazuje, slíbená opatření proti scalperům moc účinná nebyla, takže je zřejmé, že v polovině října se tato situace bude opakovat.

Co přesně ale uvedl David Hammer z Asus Nordic? Ten uvádí, že bude k dispozici více karet RX 6800 a méně RX 6800 XT a že nabídka bude celkově omezená a předpokládá se, že vydrží sotva pár minut. Nereferenční verze karet budou také následovat až týden či dva po začátku prodeje a v tomto případě je ještě příliš brzy mluvit o jejich počtech. Poptávka ale bude dle očekávání stále velice silná.

Stále tak platí, že zájemci o nový počítač se silnou a moderní grafickou kartou mají smůlu a ta asi vydrží až do konce roku. Nabídka karet GeForce by se snad měla postupně zlepšovat, ale to jsou zatím jen sliby, takže nezbývá než vytrvat.

