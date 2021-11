Austrálie chce vyslat na Měsíc svůj rover pátrající po vodě, ale i hmatových zážitcích

Měsíc se stal na řadu desetiletí objektem, který už byl dobyt, a tak pozbyl na významu, zatímco se především NASA zaměřila dále do hlubin Sluneční soustavy a její pozornosti si užíval především Mars, zatímco Sověti slavili úspěchy zvláště na Venuši. Nyní se ale Měsíc dostává opět do popředí jako objekt, který může zajistit jednak zdroje využitelné pro jeho trvalejší osídlení a také pro delší výpravy do vzdálenějších míst a často zmiňované buzzword je tak latinské in situ, fráze značící v tomto případě využívání místních zdrojů surovin coby protiklad jejich dovážení ze Země.

V případě vesmírného průzkumu je nejdůležitější surovinou voda využitelná pro pohon, dýchání a jiné potřeby astronautů či pěstování rostlin. Tomu se bude věnovat také Australian Space Agency (ASA), která chce spolupracovat s americkou NASA na vyslání roveru na Měsíc v roce 2026, ovšem ještě o dva roky dříve chce Austrálie vyslat vlastní rover, respektive takový "roveříček".

Půjde totiž o vozítko s rozměry zhruba 60 x 60 x 50 cm a hmotností 10 kilogramů, které tak nebude schopno zdolávat velké terénní překážky. Samotné také nebude schopné na Měsíci samostatně přistát a k tomu využije modul zvaný Hakuto, jenž není chystaný přímo japonskou agenturou JAXA, ale japonskou firmou ispace, která se dříve zúčastnila také soutěže Google Lunar XPrize . Ta mimochodem stojí i za návrhem samotného roveru, takže co na něm vůbec bude australského? V prvé řadě to bude speciální hliníková slitina vyvinutá v Austrálii právě pro nasazení ve vesmíru včetně povrchu Měsíce.

Ve skutečnosti jde ještě o spolupráci kanadské Stardust Technologies a právě australské EXPLOR Space Technology. Tyto firmy vyvíjejí robotickou ruku pro rover, která bude vybavena různými senzory včetně obrazových a také hmatových. Myšlenka je taková, že lidé na Zemi budou schopni se nejen ve VR podívat na různé nalezené objekty (v podstatě leda prach a kamení), ale také si na ně pomocí speciální rukavice i sáhnout, přičemž software bude šířen zdarma coby mobilní aplikace. A krom toho bude rover také na své cestě pátrat po vodě.

Až bude ruka hotova a otestována, EXPLOR Space Technology ji má namontovat na rover, který pak bude dle plánu v roce 2024 vyslán na Měsíc.

