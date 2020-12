Austrálie žaluje Facebook kvůli VPN, která nadměrně sledovala uživatele

Facebook má opět další problém. Tentokrát jde o Austrálii, která ho chce potrestat za hříchy minulosti. Jde o VPN systém Onavo, který se do Facebooku dostal v roce 2013 odkoupením této firmy. Už před Onavo VPN byla docela zavádějící aplikace. Od VPN by totiž uživatel čekal, že bude ochrannou vrstvou před špehováním na internetu. To Onavo VPN slibovalo a svým způsobem i dělalo, zároveň ale říkalo, že uživatel souhlasí s tím, že bude dobrovolně sdílet svá data s projektem a dokonce jim za to mohlo i platit (obvykle se za službu platí, tady mohl být uživatel dokonce i placen). Onavo VPN tak byl ochranou před sledováním jinými výměnou za to, že bude uživatel sledován Onavem.

Jenže postupně vyplynulo to, že data ze sledování svým dosahem měla přesahovat rámec projektu. Komise Australia's Competition and Consumer Commission (ACCC) tak zažalovala Facebook za to, že data ze sledování využívala ke komerčním účelům ve větším rozsahu, než měla. Konkrétně jde o období od února 2016 až do října 2017. Facebook se brání, že uživatel byl o rozsahu sledování korektně informován a bude se bránit. Připomeňme, že Onavo je už minulostí a např. z iOSu (přesněji z Apple App Store) zmizelo v lednu 2019, protože odporovalo stanovám Applu a jeho App Store, a z Androidu (Google Play Store) se vytratilo jen měsíc poté.

