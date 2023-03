Autonomní vozy Cruise už bez řidiče najely 1 milion mil (1,6 mil. km)

Cruise povedlo dosáhnout historického milníku. Se svými autonomními vozy totiž slaví ujetí 1 milionu mil (1,609 mil. km) úplně bez řidiče v ulicích San Francisca, což není zrovna jednoduché město na ježdění normálním autem, natož autonomním. První takovou jízdu absolvoval Cruise v listopadu 2021 a nyní po 15 měsících dosahuje významného kulatého čísla jednoho milionu. Společnost dále říká, že posledních 100 tisíc mil ujela se svými vozy 7krát rychleji než těch prvních 100 tisíc.

Využívána jsou elektrická auta Chevrolet Bolt a nesmí chybět "povinná" ekologická prohlášení, že vozy ušetřily 684 tun emisí CO2, která by vznikla v případě využití vozů se spalovacími motory. Nevím, jak na to číslo přišli (znamenalo by to cca 18litrovou spotřebu), mně vychází tak na něco okolo 250-300 tun, má-li to být auto zhruba velikosti Boltu. Jízda v San Franciscu není jednoduchá. Podle statistik zde stopku projíždí 46krát více řidičů než na předměstí. Auta zaparkovaná ve dvou řadách také nejsou něčím výjimečným, zaskočit může i typická mlha, zvířata, hustá doprava po skončení koncertů nebo jiných velkých událostech. Cruise se i podělil o video s některými zajímavými situacemi z jízd se svými vozy. Společnost říká, že každý den zpracovává 5 PB dat, což dle ní odpovídá takovému objemu dat, kdyby zpracovávali ve 4K všechny filmy, které kdy byly natočeny v historii lidstva.