AutoX vypouští flotilu autonomních taxi bez řidičů v čínském Šen-čenu

Poslední dobou se hodně mluví o, a ačkoli máme na trhu zatím nanejvýše vozy s úrovní SAE Level 2, už brzy by se mohly objevit i vozy třetí úrovně. Takové slíbila např. Honda (naopak Audi od původně ohlášeného uvedení upustilo). I v takovém případě je potřeba stále záložní řidič, který musí dávat pozor na cestu. Přesto tu máme pár projektů, které už v některých oblastech dostaly povolení jezdit i bez řidiče. Jedním z nich je startup, který byl založen v roce 2016. V jeho čele stojí, známý také jako "Prof. X" z univerzit MIT a Princeton University. Od července mohou jezdit jeho autonomní auta po kalifornských silnicích rychlostí nanejvýš 45 mph (72 km/h), podobně tak to byla flotila 100 vozů na čínských silnicích v Šanghaji, Šen-čenu a dalších městech. Dosud to ale bylo se záložními řidiči. To se nyní mění.