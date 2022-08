Azure Printed Homes: 3D tisk domů z recyklovaného plastu

Azure Printed Homes je další takovou, která zkouší trojrozměrný tisk budov, a to od malých studií na dvorek až po domy se dvěma ložnicemi. Zvláštností je zde však materiál, který se tiskne. Azure se snaží zabít dvě mouchy jednou ranou, a tak se tyto domy tisknou z recyklovaného plastu (polymery, které najdeme např. v plastových lahvích nebo obalech na jídlo). Recyklovaná složka tvoří 60 %. Odpad se tak zde stává surovinou a otázkou na případné majitele je i ta, zda chtějí být v plastovém domě nebo ne. Výroba bude probíhat v Culver City u Los Angeles, nebude se tedy tisknout na místě. Jednotlivé díly jsou sešroubovány při kompletaci domu zevnitř a utěsněny zvnějšku .

Podle společnosti Azure by stavba takového domu měla být o 70 % rychlejší a o 30 % levnější než standardní metody. Struktura by měla vydržet nápor sněhu podle standardu ASCE 7-10. Domy mají také vydržet rychlost větru 140 mph (225 km/h), na přání mohou být ještě zesíleny, aby zvládly i vyšší rychlosti.



Pokud jde o ceny, malý domek Iris pro hosty s rozlohou 180 čtverečních stop (16,6 m2) začíná na ceně 39900 USD (985 tisíc Kč). Ten může být v konfiguraci obývacího pokoje nebo ložnice, v obou případech je to doplněno o kuchyňku a sociální místnost. Větší Azure Marina už kombinuje kuchyň, obývací pokoj a ložnici do jednoho velkého pokoje, dále je tu sociální zařízení a šatna. To celé má 33,3 m2 a cenu od 79900 USD (1,97 mil. Kč). Azure Coral s 50,2 m2 je za 119900 USD (2,96 mil. Kč) a Azure Ocean s 66,9 m2 pak za 159900 USD (3,95 mil. Kč). Největší Azure Sapphire nabídne plochu 83,6 mm2 za cenu 199900 USD (4,94 mil. Kč). V nabídce je i malé studio Sky s 11,1 m2 a cenou od 24900 USD (615 tis. Kč). Od objednávky je dům vytištěn do týdne.