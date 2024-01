Baterková cenová válka v Číně: LFP už i pod 60 USD/kWh

Svět se snaží elektrifikovat dopravu, k čemuž ale bude potřeba levných akumulátorů s vysokou životností. To dnes splňuje především technologie LFP, která mezi Li-Ion akumulátory patří k těm nejlevnějším a nejbezpečnějším, má také vysokou životnost a díky absenci kontroverzních materiálů je i ekologičtější a politicky méně problematická. Nevýhodou je ale nižší energetická hustota a podprůměrné výkony v chladu. Už víme, že rok 2024 má být rokem značného přechodu automobilek k akumulátorům LFP pro základní modely jejich akumulátorů podobně, jak to už před časem udělala Tesla (tam mají Standard Range verze zpravidla LFP, Long Range pak NMC nebo NCA) a většina čínských automobilek. Něco podobného letos chystá např. Volkswagen nebo Ford, v příštím roce pak např. Hyundai. Důvodem je nízká cena, která u základních modelů přijde vhod, a poslední zprávy z čínského trhu ukazují, že se cena propadá ještě rychleji, než se čekalo. Máme tu baterkovou cenovou válku.

Společnost CATL si drží 37,4 % celosvětového trhu, BYD pak 15,7 %, a obě dvě se předhání ve snižování cen akumulátorů. Nynější články LFP ve standardizovaných velikostech VDA se prodávají za méně než 0,5 čínského juanu (CNY) za Wh, což je méně než 70 USD/kWh. Společnost Leapmotor dokonce tvrdí, že LFP články nakupuje u svých dodavatelů za 0,4 CNY/kWh (56 USD/kWh). CATL by pak měl od poloviny letošního roku dodávat automobilkách své LFP články za tutéž velmi nízkou cenu. Leapmotor věří, že v dohledné době cena klesne dokonce na 0,32 CNY/kWh (45 USD). Pro srovnání, loni se touto dobou srovnatelné baterie dodávaly za 0,8-0,9 CNY/kWh (112-126 USD), v srpnu 2023 už jen za 0,6 CNY/kWh (84 USD).



To znamená, že takový 60kWh akumulátor by měl v sobě články v hodnotě 3360 USD, tedy necelých 77 tisíc Kč. Články ale nejsou celým akumulátorem, ten se svým obalem a příslušenstvím vyjde zhruba o třetinu dráž než články v něm obsažené, takže to bychom mohli hovořit tak o 4500 USD, resp. 100-105 tisíc Kč. Otázkou je, nakolik se to projeví na cenách elektromobilů. Ty s cenami sice postupně míří dolů, ale s výjimkou Tesly jen hodně pomalu. K cenové paritě se tak dostáváme spíše zdražováním klasických spalovacích vozů než zlevňováním elektromobilů, ale najdeme i výjimky.