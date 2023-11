Ceny Li-Ion akumulátorů na minimu: 139 USD/kWh, na úrovni článků jen 107 USD/kWh

ceny lithiových akumulátorů, loni ale Dlouhé roky padaly, loni ale došlo k navýšení . Ceny lithia totiž koncem roku 2022 dramaticky vzrostly nahoru, a tak se pro letošek očekávala jen stagnace. K tomu nakonec nedošlo a cena uhličitanu litného v bateriové kvalitě oproti maximu spadla už na pouhou čtvrtinu. Pokud se tak minulé ceny přepočtou na kurz nynějšího dolaru, pak jsme dosáhli rekordně nízké ceny akumulátorů Li-Ion (v průměru pro elektromobily i stacionární úložiště dohromady). Alespoň tak hovoří zpráva od BloombergNEF.

Zatímco dosavadní minimum bylo 150 USD/kWh v roce 2021 (připomínám, je to přepočteno na dnešní dolary, tehdy to bylo 132 USD) a loni to vyskočilo na 161 USD/kWh, letos jsme už na 139 USD/kWh. Za posledních 10 let to tak spadlo na pouhých 18 % (v roce 2013 stála jedna kWh 780 USD). Celé akumulátory se ale neskládají jen z článků, ale také z obalu a příslušenství. Letos se cena samotných Li-Ion článků dostala na 107 USD/kWh, obal a zbytek si tak vyžádají dalších 32 USD/kWh. Poměr cen článků k obalu tak vzrostl na 78:22, zatímco v minulosti byl blíže k 70:30.



Pokud jde o elektromobily, pro ně jsou ceny nižší než u baterií pro stacionární úložiště energie. V tomto případě je průměrná cena akumulátoru pro EV celkových 128 USD/kWh a v případě článků jsme se dostali dokonce už na pouhých 89 USD/kWh.

Nejnižší ceny akumulátorů jsou v Číně. Zatímco průměr je oněch 139 USD/kWh, v Číně je to jen 126 USD/kWh. EU je na tom se 140 USD/kWh zhruba jako průměr, v USA je pak cena 151 USD/kWh. Také se ukazuje, že akumulátory typu Li-Ion LFP jsou levnější než Li-Ion NMC. Jejich průměrná cena totiž činí 130 USD/kWh, u článků jsme dokonce na 95 USD/kWh. Jinak řečeno, takový 60kWh akumulátor LFP má v článcích cenu 5700 USD, tedy 126 tisíc Kč, celý akumulátor by vyšel na 7800 USD, tedy 172 tisíc Kč (poněvadž akumulátory pro EV jsou o cca 8 % levnější, tyto ceny by měly být ještě o něco nižší, tedy zhruba 155-160 tisíc Kč pro celek). V průměru jsou LFP články o 32 % levnější než NMC. Ty tedy vyjdou na 140 USD/kWh.