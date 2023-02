Benchmark procesoru AMD Ryzen 9 7950X3D ukázal spíše nižší výkon

Ryzen 7000X3D s AMD představilo procesory pamětí 3D V-Cache , která by měla přinést vyšší výkon zejména ve hrách. Zajímavou zprávou ale bylo snížení spotřeby TDP u 12jádrové a 16jádrové verze ze 170 na 120 W, za což může snížení základního taktu. V případě Ryzenu 9 7950X je to tak snížení ze 4,5 na 4,2 GHz, nicméně Boost frekvence je u obou modelů shodně na hodnotě 5,7 GHz. Právě tento 16jádrový procesor se ukázal v databázi benchmarku Geekbench 5 a ačkoli výsledky ukazují samy o sobě velmi vysoký výkon, ve srovnání s původní variantou to není až tak moc přesvědčivé.

V Single-Core verzi benchmarku dosáhl tento procesor 2157 bodů, což je zhruba na úrovni ostatních Ryzenů 7000, překonává to např. model 7700X, ale už to nestačí na 7900X a ani na výchozí model 7950X, který má 2191 bodů. Rozdíl to není výrazný, ale nepotěší, že dražší procesor v tomto případě nabízí méně výkonu. Připomeňme, že Core i9-13900K(F) od Intel se pohybuje dokonce okolo 2214-2233 bodů. Za původní verzí 7950X tak novinka zaostává zhruba o 1,5 % (to však spíše hraničí s chybou měření), za Intely pak o cca 3 %.

Multi-Core skóre dosáhlo na 21841 bodů, což je v zásadě velmi vysoké číslo. Bohužel u výchozího Ryzenu 9 7950X najdeme hodnotu 23091 bodů, takže novinka je o 5,5 % pomalejší. Pokud to máme srovnat s Intely, které mají 24716 až 25235 bodů, tak jsme na poklesu o 11,6 až 13,4 %. Toto je ale zatím jen jeden test, takže na nějaké větší závěry si budeme muset počkat. Jednak šlo jen o jeden procesor (další kusy mohou podat lepší výkon, ale také nemusí), jednak jde také jen o jeden benchmark. Jiné testy ukážou, jak si bude procesor stát např. ve hrách, které by mu měly naopak více sedět.