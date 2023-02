Známe oficiální ceny Ryzenů 7000X3D, začnou na 449 USD

AMD Ryzen 7000X3D, které dostaly paměť 3D V-Cache. U všech tří modelů (8jádrového 7800X3D, 12jádrového 7900X3D i 16jádrového 7950X3D) má kapacitu 64 MB a doplňuje standardní L3 cache, která má 32 MB (7800X3D), případně 64 MB u ostatních modelů. Nabídka tak bude širší než u předchůdce, kde byl s 3D V-Cache k dispozici jen jeden model, a to 8jádrový 5800X3D. Všechny tři modely mají mít netradiční 120W TDP, což je v případě 8jádra více než u standardního modelu (105 W u 7700X), na druhou stranu je to výrazně méně než u standardních vícejádrových (170 W u 7900X i 7950X). AMD hovoří o tom, že proti 5800X3D je nový 7800X3D ve hrách v průměru o 15 % rychlejší. V některých hrách (např. DOTA 2) je to až o 30 %.

Nyní se ale také konečně dozvídáme dostupnost a prodejní ceny. AMD naplánovalo zahájení prodeje na 28. února letošního roku a cena má začínat na 449 USD u 8jádrové varianty Ryzen 7 7800X3D. Zde připomeňme, že standardní Ryzen 7 7700 je za 329 USD a 7700X pak po slevách za 349 USD. To nám napovídá, že zatímco standardní cena 7700X je 9400 Kč s DPH, 7800X3D by se mohla vyšplhat zhruba na 12000 Kč s DPH, nicméně uvážíme-li, že 449 USD stojí 12jádrová 7900X, která se u nás prodává za 13 tisíc Kč, počítejme spíše s 12500 +/-500Kč. Ceny jsou nastaveny tak, že verze s 3D V-Cache má cenu vždy takovou jako následující vícejádrový model bez ní (8jádro s 3D V-Cache = 12 jádro bez ní, 12jádro s 3D V-Cache = 16jádro bez ní).



Dále tu máme 12jádro Ryzen 9 7900X3D, jehož cena byla stanovena na 599 USD. To je poměrně velký skok od 449 USD za 7900X (u nás obvykle za 13 tisíc Kč). Přepočtem bychom mohli dostat cenu okolo 17400 Kč s DPH a poněvadž 599 USD stojí i 7950X, můžeme se podívat i na to, kolik chce AMD za tento procesor. Zde jde o opačnou situaci a tady máme naopak nižší cenu 16 tisíc Kč. Předpokládejme tedy, že by cena 7900X3D mohla být někde kolem 16700 +/-700Kč.

Zatímco u 7900X je cenový skok obrovských 150 USD na verzi s 3D V-Cache, u 16jádrového procesoru Ryzen 9 7950X3D je jen 100 USD. Tam činí cena 699 USD, zatímco 7950X bez této cache paměti stojí 599 USD. Zde se nám už cena bude odhadovat hůře, patrně to bude někde kolem 19500 +/-800 Kč s DPH.