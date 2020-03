Biostar FX9830M nabídne integrovaný Bristol Ridge s chlazením

Biostar FX9830M ovšem není jako model A10N-9630E deska formátu Mini ITX, i když na první pohled to tak vypadá. Jde o Micro ATX, ale od rozměrů Mini ITX ji dělí skutečně jen málo, a to pár centimetrů na výšku. Má však podobnou výbavu jako odkazovaný model, čili úsporné APU generace Bristol Ridge. Jde o poslední výkřik Bulldozerové architektury, a to model AMD FX-9830P.