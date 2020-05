Biostar ukázal své desky s B460 pro Core 10. generace

Společnost Biostar tak ukázala zatím dva modely desek s čipovou sadou Intel B460, a to konkrétně RACING B460GTA a RACING B460GTQ. Ty se liší především svým formátem, čili první z jmenovaných má rozměry ATX desky a druhá odpovídá formátu Micro ATX.

Svým designem jsou si obě desky velice podobné, takže RACING B460GTQ na první pohled vypadá jen jako "useknutá" RACING B460GTA, ovšem to pochopitelně neodpovídá skutečnosti. Nicméně vypadá to na stejně dimenzované napájení procesoru označené za Super Hyper PWM (bez legrace), stejný počet dvou slotů M.2 i portů SATA, takže pokud menší deska o něco přišla, pak to jsou především rozšiřující sloty. RACING B460GTA má dva PCIe x16 plus tři PCIe x1, zatímco B460GTQ se omezuje na jeden PCIe x16 a dva PCIe x1.

Obě desky pak mají shodnou výbavu na zadním I/O štítku, kde najdeme kupodivu dva PS/2 pro klávesnici a myš, dále pak tři obrazové porty (DP, HDMI a DVI), celkem šest USB, RJ-45 a tři 3,5mm audio konektory.

Obě desky podporují až 128 GB paměti DDR4 na čtyřech moduleh DIMM, do M.2 (32Gb/s) slotů můžeme zapojit také zařízení Optane a to je asi tak vše, co je vhodné zmínit z uvedené tiskové zprávy

Hlavní je tedy to, že v dohledné době přijdou nejen desky se Z490, ale také se slabšími a levnějšími čipovými sadami, o nichž se dosud v podstatě nemluvilo.



