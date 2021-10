Bitcoin se dostal už i na burzu v New Yorku, obchoduje se jako futures kontrakt

Cenaod začátku října vytrvale roste a zdá se, že možná brzy překoná historický rekord z poloviny dubna. Už teď činí zhruba 62500 USD za BTC. Pro nás je nicméně důležitější to, že je zde další krok, který Bitcoinu dává větší váhu ve finančním světě, což může mít dopady na další záležitosti našich životů. Přijímá jej stále větší množství obchodníků, jsou už země, které o něm uvažují jako o oficiální měně a dokonce byl takto už i zaveden . Úspěch Bitcoinu může ovlivnit i další kryptoměny, což bude pravděpodobně mít dopad na dostupnost i ceny hardwaru. A co že se to vlastně stalo? Bitcoin se dostal oficiálně na newyorskou burzu NYSE.

Zatímco u mnohých kryptoměnových platforem a jiných společností (např. Robinhood ) se s ním už dalo obchodovat dávno, oficiálně je to první kryptoměna, která se dostala přímo na burzu. Nebude se ale obchodovat přímo Bitcoin, ten spekulanti vůbec nemusí vlastnit. Půjde totiž o ETF fond s bitcoinovými futures. V takovém případě je předmětem obchodu to, že se s protistranou domluvíte na prodeji/nákupu v daný čas za danou cenu. Na levnějším nákupu nebo dražším prodeji než za aktuální cenu pak může spekulant vydělat. Tento fond se nazývá ProShares Bitcoin Strategy ETF a bude k dispozici pod tickerem BITO. Je tak prvním, který byl schválen komisí Securities and Exchange Commission (SEC). Jaké další důsledky to bude mít, to můžeme zatím jen odhadovat.