Bitcoin se vyšplhal na 40000 USD: dvojnásobek za 23 dní

Kryptoměny zažívají další boom. Nejvíce se mluví zejména o té první, o Bitcoinu (BTC). Ten při počátku koronavirové krize v březnu spadl z nějakých 10000 USD na úroveň okolo 5000 USD (minimum jen lehce nad 4000 USD) a pak podobně jako akciové trhy pomalu rostl na hodnoty ze začátku roku 2020. V polovině srpna sice dosáhl až na 12 tisíc USD, ale ještě v polovině října jsme nemohli mluvit o nějaké nové kryptoměnové mánii. Od konce října a překonání hranice 13 tisíc USD to ale nabralo divoký spád a kryptoměny budou podle všeho nějakou dobu zase velkým tématem.



Magická hranice 20000 USD, kterou se nepovedlo překonat na přelomu let 2017 a 2018, byla dosažena 16. prosince 2020 . To vlilo do žil další důvěru v kryptoměnu a posílilo i další spekulační mánii. Mnoho lidí nyní doufá, že se na Bitcoinu opět "napakuje" (případně konečně napakuje, pokud z minulé mánie odešli se ztrátou, zejména pokud nakupovali těsně před splasknutím bubliny na přelomu let 2017 a 2018, a že takových lidí bylo).