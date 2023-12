Bitcoinová transakce si prý vyžádá v průměru 16000 litrů vody, to je jako zahradní bazén

Alex de Vries je už docela známým kritikem dopadu těžby kryptoměn na životní prostředí. Už několik let vyčísluje obrovskou spotřebu vody. Podle jeho slov totiž spotřeba elektrické energie není zdaleka jediným problémem, přičemž na těžbu se dle jeho slov spotřebovává 16,2 GW (v březnu 2023), což nás dostává někam ke 140 TWh energie ročně, a to je více než dvojnásobek toho, co ročně spotřebuje celá ČR. Voda se dle jeho slov pro těžbu kryptoměn spotřebovává zejména dvěma způsoby. Tím prvním je její použití pro účely chlazení velkých těžebních farem, to je ale relativně malým procentem, druhý je pak spojen s výrobou elektrické energie, tedy kolik vody je spotřebováno v elektrárnách pro výrobu elektrické energie, jež se pak využívá pro těžbu kryptoměny.

Autor článku spočítal, že při spotřebě 15,76 litru vody na kWh elektrické energie a více než 140 TWh energie ročně je celková spotřeba na těžbu Bitcoinu 2.273 miliard litrů vody ročně (to jsou zhruba tři přehrady Orlík). Na jednu bitcoinovou transakci to dle něj dělá 16.279 litrů vody, a to hovoříme jen o nepřímém použití vody. Přímá spotřeba už ale toto číslo naštěstí příliš nezvyšuje, na chlazení Vries odhaduje 0,25 až 1,03 litru na spotřebovanou kWh. Dle Vriese je to problém především v těch zemích, kde je už dnes voda nedostatková. Např. v Kazachstánu se podle něj pro těžbu Bitcoinu spotřebovalo v roce 2021 značných 998 mld. litrů vody.