Bitmain Antminer E9 pro těžbu Etherea nabídne výkon 32 karet RTX 3080

Situace na trhu s grafickými kartami a dalším hardwarem se příliš nelepší. Grafické karty začínají být sice aspoň trochu dostupné, ale pořád jsou za vysoké ceny. Nyní navíc hrozí nedostatek úložišť, jako jsou HDD a SSD, kvůli kryptoměně Chia . Ta už začíná zvedat ceny úložišť v Asii. Dalším hardwarem, který lze pro těžbu kryptoměn použít, jsou specializované ASICy. Společnostproto oznamuje svůj nejnovější ASIC. A rozhodně půjde o hodně výkonné železo.

Zatím jsme se dozvěděli, že má nabídnout opravdu velmi vysoký výkon 3 GH/s, což je ekvivalent 32 GeForce RTX 3080 (ty mají cca 94 MH/s), resp. 25 karet GeForce RTX 3090 (120 MH/s). To vše navíc nabídne při výrazně lepší efektivitě. Spotřeba 2556 W se sice může zdát být vysoká, uvážíme-li ale, že v případě GPU by šlo o 8,8 až 10,2 kW (32×320W, resp. 25×350W), pak jde o příjemně nízké číslo. Hovoří se o tom, že tento ASIC by mohl denně vydělat i přes 230 USD při započítání ceny elektřiny v USA. Cena samotného ASICu není známá, ale spekuluje se, že by se mohla pohybovat někde mezi 20 až 30 tisíci USD.

