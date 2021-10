Bitva o PC hráče pokračuje, Sony si chystá PC verzi God of War

Sony se stále zdráhá na PC hned vysílat své nejnovější hry, což by věrní fanoušci PlayStationu asi nepřežili, ovšem máme tu už řadu starších her, které byly portovány pro PC, a to například Detroit Become Human, Journey, Death Stranding, Nioh 2, Days Gone či Horizon Zero Dawn. Ostatně konzole PlayStation 4 i 5 jsou založeny na x86 APU od firmy AMD, čili z hlediska podpory hardwaru v tom nemůže být velký problém a jde spíše o ochotu firmy Sony a její byznysplán.

Nyní se tak můžeme těšit na God of War, kterýžto titul také figuroval v nedávno uniklém seznamu z GeForce NOW . Právě ten měl odhalit další údajně chystané exkluzivní hry Sony, které se mají objevit na PC, čili do jisté míry jde o potvrzení toho, že tento seznam je pravdivý.

Sony totiž nyní oficiálně ohlašuje, že God of War přijde ve verzi pro PC, a to necelé čtyři roky po své premiéře na konzolích PlayStation v roce 2018. Konkrétně to bude 14. ledna 2022.

Zahrát si můžeme z třetího pohledu za Kratose (Krata?), který bude ve světě inspirovaném severskou mytologií bojovat proti různým monstrům či rovnou bohům na epické cestě se svým synem.

Není přitom překvapivé, že PC verze hry God od War se dočká i jistých vizuálních vylepšení, ostatně herní PC jsou dnes mnohem dál než ve své době byla konzole PlayStation 4. Vedle toho nebude chybět ani přepracované a nastavitelné ovládání, aby odpovídalo možnostem PC periferií, dále to je samozřejmě podpora rozlišení až 4K plus ultraširokých obrazovek do poměru 21:9 či shora odemknutá snímkovací frekvence.

Co se týče samotné grafiky, pak získáme stíny s vyšším rozlišením, vylepšené odrazy (Screen Space Reflection) či Ambient Occlusion. A pokud budeme hrát na GeForce Turing či novější grafice, přichystána je také podpora technologií DLSS a Reflex.

I na PC ale budeme moci využít herní ovladače Dualshock 4 či Dualsense a pokud jde o nabídku samotné hry, vedle ní získáme i dodatečný obsah, a sice Death’s Vow Armor Sets for Kratos and Atreus, Exile’s Guardian Shield Skin, Buckler of the Forge Shield Skin, Shining Elven Soul Shield Skin a Dökkenshieldr Shield Skin. Jde tak spíše o kosmetické drobnosti.



Hru si již nyní můžeme předobjednat na Epic Games Store Steamu za 50 eur, což je na titul z roku 2018, který se v PS verzi prodává běžně za 300 či 400 Kč možná moc, ovšem PC verzi můžeme vzhledem k vylepšením brát i jako remaster.

