Blue Origin předalo NASA model lunárního landeru pro simulace

Soukromá americká společnost Jeffa Bezose Blue Origin společně s partnerskými firmami Lockheed Martin, Northrop Grumman a Draper, které tvoří dohromady tzv. Národní tým, dodala kosmické agentuře NASA model lunárního landeru v plné velikosti 12 metrů. NASA bude tento prototyp využívat k simulacím výstupu a nástupu posádky modulu či nakládání a vykládání vybavení, zásob nebo vzorků, které bude přepravovat v budoucích misích na Měsíci.

Nejedná se o kompletní prototyp, ale pouze o maketu, která má pomoct při vývoji. Společnost Blue Origin má na starost vývoj přistávací části, která je založená na nákladním landeru Blue Moon a motoru BE-7. Lockheed Martin zase vytváří odletovou část pro astronauty, jejíž některé technologie pocházejí z vyvíjené pilotované kosmické lodi Orion, která má letět při testovacích misích Artemis I a II.

NASA prototyp lunárního landeru otestuje a poskytne týmu společnosti Blue Origin zpětnou vazbu týkající se designu a vnitřního prostředí pro posádku, do kterého patří například rozvržení přístrojů, viditelnost, ergonomie sezení nebo bezpečnost. Tým firem pracujících na landeru pak připomínky vyhodnotí a bude jim moci přizpůsobit další vývoj.

Kromě týmu okolo Blue Origin uzavřela NASA kontrakt také s dvěma dalšími společnostmi. Mezi ně se řadí Dynetics a firma SpaceX od Elona Muska. SpaceX se pro tento účel zaměřila na vývoj plně integrované Starship a rakety Super Heavy, jejich prototyp lodi SN5 nedávno zvládl i krátký let do výšky 150 metrů . Všechny tyto kosmické lodě pro lidskou posádku mají být součástí projektu Artemis, který má ambiciózně za cíl do roku 2024 přistát na Měsíci s první astronautkou a dalším astronautem.