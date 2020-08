Video: Starship od SpaceX zvládla první testovací let do 150 metrů

Testovací let na první pohled trochu těžkopádného prototypu SN5 se nakonec úspěšně povedl a Starship se 5. srpna ve velmi časných ranních hodinách SELČ odlepil od startovací rampy v texaském středisku SpaceX v Boca Chica, aby se po dosažení výšky 150 metrů opět snesl zpět a dosedl na rampu. Ve videu zveřejněném na oficiálním YouTube kanále společnosti SpaceX je možné vidět záběry na letící prototyp z vnější strany a poté i pohled zevnitř konstrukce přímo na pracující motor a blížící se zem.

Testovací let prototypu Starship byl podobný skoku, který minulý rok v létě absolvoval zkušební Starhopper , jenž sloužil k otestování motorů Raptor. Kosmická loď Starship by jednou měla podle záměrů SpaceX sloužit jako transport k Měsíci, ale také k dalekému Marsu. Momentálně má Elon Musk v plánu s prototypy Starship provést více krátkých skoků, aby se doladil například startovací proces, teprve poté by se Starship mohla pustit do větší výšky.