BMW a EVE Energy zveřejnily data o článcích 4695 s až 280 Wh/kg

BMW hodlá v budoucnosti využívat akumulátory mnoha různých společností a různé vozy budou moci mít různé typy akumulátory odlišných výrobců, což může platit i pro vozy v rámci jedné modelové řady. Víme např. o tom, že BMW už testuje EVE Energy. Půjde o klasické cylindrické články netypické velikosti 46950, resp. 4695. Ty tedy budou mít průměr 46 mm a výšku 95 mm. Připomeňme, že Tesla využívá nově typ 4680 s rozměry 46×80 mm. BMW tak bude mít o něco vyšší články, což ale také podle Golemu, který vydal zprávu monitorující poslední prezentaci EVE Energy, znamená, že vozy budou patrně o trochu vyšší, což se může negativně projevit na mírně větším aerodynamickém odporu vozů (o trochu větší čelní ploše). Tady ale asi nebudeme čekat nějak zásadní rozdíly.

Automobilkahodlá v budoucnosti využívat akumulátory mnoha různých společností a různé vozy budou moci mít různé typy akumulátory odlišných výrobců, což může platit i pro vozy v rámci jedné modelové řady. Víme např. o tom, že BMW už testuje akumulátory od Solid Power , její nové vozy třídy "New Class" ale budou mít i články od společnosti. Půjde o klasické cylindrické články netypické velikosti 46950, resp. 4695. Ty tedy budou mít průměr 46 mm a výšku 95 mm. Připomeňme, že Tesla využívá nově typ 4680 s rozměry 46×80 mm. BMW tak bude mít o něco vyšší články, což ale také podle Golemu, který vydal zprávu monitorující poslední prezentaci EVE Energy, znamená, že vozy budou patrně o trochu vyšší, což se může negativně projevit na mírně větším aerodynamickém odporu vozů (o trochu větší čelní ploše). Tady ale asi nebudeme čekat nějak zásadní rozdíly.

Důležité je ale to, že články budou k dispozici ve dvou variantách INR4695E a INR4695P, které se mírně liší rychlostí nabíjení i energetickou hustotou, což také může měnit typické určení. V obou případech jde o články typu NCM. INR4695E dosahuje vyšší energetické hustoty 280 Wh/kg, nicméně při 50% nabití dokáže poskytovat nižší max. výkon 700 W. Článek váží 421 gramů. Pracovní napětí je 4,25 V až 2,8 V a provozní teploty jsou od -35 °C do +60 °C. Tato verze je díky vyšší hustotě cílena na větší dojezd, nicméně podporuje pomalejší max. rychlost nabíjení 2,6 C. Ve výsledku to znamená, že z 10 na 80 % se baterie nabije za 20 minut.

Výrobce uvádí také životnost. Při normálním 0,5C nabíjení (nabití za 2 hodiny) má životnost dosahovat 2000 cyklů, než se dostane na 80 % původní kapacity. Jinak řečeno, pokud by vůz měl reálný dojezd 500 km, baterie by vydržela na ujetí alespoň 900 tisíc km. Při výše zmíněném rychlonabíjení životnost klesá, a to na 1200 cyklů, což je i tak 540 tisíc km. Je to o hodně více, než je typická životnost vozů, která se v Evropě pohybuje někde kolem 200 tisíc km.



INR4695P je zaměřena více na výkon a rychlé nabíjení než na hustotu, takže ta se snižuje na 260 Wh/kg. Články jsou ale schopny podat mnohem větší výkon 1100 W a podporují nabíjení až 4C. Z 10 na 80 % se tak dokážou nabít za pouhých 12 minut. Jejich životnosti jsou ale stejné jako u INR4695E.