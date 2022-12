QuantumScape i Solid Power zahájil dodávky testovacích solid-state baterií

Solid-state akumulátory (běžně označované jako SSB - solid-state battery) mnozí považují za velkou revoluci ve světě baterií, spíše jde ale o evoluci, která sama o sobě (snad) řeší jeden palčivý problém akumulátorů z mnoha. V jejich případě tu máme pevný elektrolyt, který by měl být více odolný vůči požáru ve srovnání s nynějšími tekutými. Samotné vlastnosti těchto akumulátorů (hustota, cena, ekologičnost materiálů, výdrž, kapacita při chladu,...) ale závisí na konkrétních kombinacích anody, katody a konkrétního elektrolytu, takže různé typy SSB mohou vylepšovat (ale i zhoršovat) jiné vlastnosti než jiné typy. V minulých dnech došlo ohledně solid-state akumulátorů k posunům u společností QuantumScape a Solid Power.



O společnostijsme psali před rokem v souvislosti s jejími sirovodíkovými solid-state akumulátory a partnery v podobě společností BMW a Ford. Nevíme, jaké vlastnosti mají současné verze akumulátorů, ale už před rokem to měly být velmi vysoké hodnoty okolo 350 Wh/kg. Pojďme ale raději k věcem, které víme určitě. Solid Power prohlubuje spolupráci s BMW (ta už trvá 7 let) a součástí toho je licencování technologie pro další vývoj a výzkum, což také znamená, že u BMW v Německu bude postavena kopie linky Solid Power na výrobu těchto akumulátorů. Než se tak stane, zaměstnanci BMW budou pracovat u Solid Power na optimalizaci procesů. Podle dosažených milníků BMW vyplatí firmě Solid Power až 20 mil. USD do června 2024. Solid Power naučí BMW vyrábět elektrody a kompletovat celé akumulátory, nicméně licence se netýká pevného elektrolytu. Duševní vlastnictví o něm si Solid Power ponechá pro sebe a automobilce BMW už bude dodáván jako hotový. Solid Power svým partnerům dodává testovací SSB o kapacitě 20 Ah už několik měsíců.